«Ξεκλειδώνουν» οι μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων -Σε εφαρμογή από σήμερα νέο, πιο ευέλικτο καθεστώς - iefimerida.gr

Τίθεται σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, σε εφαρμογή ένα νέο, πιο ευέλικτο καθεστώς για τη διαχείριση ακινήτων που βρίσκονται υπό κατάσχεση.

Κατ' αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου να αξιοποιήσουν την περιουσία τους και να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. Το νέο πλαίσιο, που ενεργοποιείται από τη φορολογική διοίκηση, επιχειρεί να δώσει λύσεις σε περιπτώσεις όπου οι συναλλαγές είχαν «παγώσει», εξισορροπώντας την ανάγκη είσπραξης δημοσίων εσόδων με την πραγματική οικονομική δυνατότητα των πολιτών.

Δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης ακινήτου κατόπιν αίτησης του οφειλέτη

Κεντρικό στοιχείο των αλλαγών αποτελεί η δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης ακινήτου κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, προκειμένου να προχωρήσει η μεταβίβασή του. Η διαδικασία συνοδεύεται από την υποχρεωτική παρακράτηση μέρους του τιμήματος υπέρ της Εφορίας, διασφαλίζοντας έτσι την αποπληρωμή, έστω και μερική, των οφειλών.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η ΑΑΔΕ μπορεί να εγκρίνει την αποδέσμευση ακινήτου εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών, ο οφειλέτης θα πρέπει να είναι φορολογικά ενήμερος ή να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, ενώ το τίμημα της μεταβίβασης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική αξία του ακινήτου κατά τον χρόνο επιβολής της κατάσχεσης. Σε περιπτώσεις όπου η αντικειμενική αξία υπερβαίνει την εμπορική, λαμβάνεται υπόψη η πρώτη.

Πρόβλεψη για παλαιές κατασχέσεις ακινήτων

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για παλαιές κατασχέσεις, άνω της πενταετίας, όπου απαιτείται επικαιροποιημένη εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή, προκειμένου να προσδιοριστεί η τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου.

Καθοριστικής σημασίας είναι ο μηχανισμός παρακράτησης μέρους του τιμήματος από τον συμβολαιογράφο, το οποίο αποδίδεται απευθείας στο Δημόσιο . Το ποσοστό παρακράτησης διαμορφώνεται με βάση τη φορολογική συμπεριφορά του οφειλέτη και τη δυνατότητα είσπραξης της υπόλοιπης οφειλής, με κατώτατο όριο το 25%. Σε περιπτώσεις όπου το ποσό που προκύπτει προς παρακράτηση υπερβαίνει το τίμημα της πώλησης, αποδίδεται το σύνολο του ποσού και η κατάσχεση αίρεται για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Παράλληλα, τίθεται ως προϋπόθεση να μην υπάρχουν άλλα βάρη ή εμπράγματα δικαιώματα τρίτων επί του ακινήτου, διασφαλίζοντας την καθαρότητα της μεταβίβασης. Ωστόσο, εάν οι οφειλές έχουν ήδη καλυφθεί πλήρως μέσω εγγυήσεων ή άλλων εξασφαλίσεων, προβλέπεται ευελιξία ως προς τον καθορισμό του ποσοστού παρακράτησης.

Εξόφληση φόρου κληρονομιάς

Σημαντική διευκόλυνση αποτελεί και η νέα δυνατότητα εξόφλησης του φόρου κληρονομιάς μέσω της μεταβίβασης του ίδιου του ακινήτου. Μέχρι σήμερα, πολλοί κληρονόμοι αδυνατούσαν να αξιοποιήσουν την περιουσία που απέκτησαν, καθώς δεν είχαν τη δυνατότητα να καταβάλουν τον σχετικό φόρο. Πλέον, το ποσό θα παρακρατείται απευθείας από το τίμημα της πώλησης και θα αποδίδεται στην Εφορία από τον συμβολαιογράφο, διευκολύνοντας την ολοκλήρωση των συναλλαγών.

Την ίδια ώρα, μειώνεται το διοικητικό και οικονομικό βάρος στις μεταβιβάσεις, με την κατάργηση της υποχρεωτικής σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος για ακίνητα εντός σχεδίου σε περιοχές με κυρωμένη πράξη εφαρμογής και λειτουργούν κτηματολόγιο. Στις περιπτώσεις αυτές, τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται από το κτηματολογικό φύλλο και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, περιορίζοντας το κόστος και τον χρόνο ολοκλήρωσης των συμβολαίων.