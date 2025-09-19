Τι είναι ο Φορέας Επαναμίσθωσης, πώς θα λειτουργεί: «Ανάσα» σε ευάλωτους δανειολήπτες για την πρώτη κατοικία - iefimerida.gr

Η λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων μπαίνει στην τελική ευθεία, μετά και τη συμμετοχή των τεσσάρων συστημικών τραπεζών με συνολική συνεισφορά 100 εκατ. ευρώ (25 εκατ. ευρώ η καθεμία).

Η εξέλιξη αυτή «ξεμπλοκάρει» το έργο που είχε καθυστερήσει σημαντικά, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη της εφαρμογής του. Ο φορέας θα δώσει «ανάσα» σε ευάλωτους δανειολήπτες που έχουν πιστοποιηθεί με το σχετικό καθεστώς και απειλούνται με απώλεια της πρώτης κατοικίας τους λόγω πτώχευσης. Μέσα από το νέο πλαίσιο, οι δικαιούχοι θα μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι τους καταβάλλοντας μίσθωμα, το οποίο θα επιδοτείται εν μέρει από το Δημόσιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και εφόσον είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους και ανακάμψουν οικονομικά μπορούν να επαναγοράσουν από τον Φορέα το ακίνητο τους μετά την παρέλευσης 12 ετών ή και νωρίτερα.

Βασική παράμετρος ώστε να προχωρήσει το project που ήταν νομικά και τεχνικά ιδιαίτερα σύνθετο και πολύπλοκο ήταν οι βελτιώσεις που έγιναν ώστε να καταστεί βιώσιμο επενδυτικά – καθώς ο Φορέας χρηματοδοτείται αποκλειστικά με ιδιωτικά κεφάλαια καθώς δεν προβλέπεται ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικότερα, τις επόμενες λίγες εβδομάδες -εκτιμάται στις αρχές Οκτωβρίου- θα προκηρυχθεί η δεύτερη φάση του διαγωνισμού με την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών από Bain Capital Credit, Christofferson Robb & Co LLC, Fortress Credit Corp. και KAICAN Ελλάς.

Πώς θα λειτουργήσει ο φορέας

Ο Φορέας, θα αγοράζει τις κατοικίες ευάλωτων που πτωχεύουν είναι αντιμέτωποι με αναγκαστική εκτέλεση, με έκπτωση 30% επί της εμπορικής αξίας. Αυτή την έκπτωση θα την επωφελείται μελλοντικά ο δανειολήπτης όταν θα μπορέσει να ασκήσει το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου στο 70% της εμπορικής αξίας κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής στον Φορέα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να συναινέσουν για τη διενέργεια αυτοψίας από μηχανικό (δύναται να παρίσταται και πιστοποιημένος εκτιμητής) ώστε να γίνει ακριβής αποτίμηση του ακινήτου. Ο Φορεάς έχει δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση σε περίπτωση μη συναίνεσης ή αν εντοπίσει σημαντικές παραβάσεις που καθιστούν αδύνατη τη μεταβίβαση του ακινήτου. Τα έξοδα της αυτοψίας και της εκτίμησης βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Φορέα και δεν αφαιρούνται από το τίμημα μεταβίβασης. Ο Φορέας βαρύνεται με τη διενέργεια των ενεργειών για τη μεταγραφή της προαναφερθείσας συμβολαιογραφικής πράξης καταβολής καθώς και για την πληρωμή εξόδων συμβολαιογράφου, κτηματολογίου και λοιπών αρχών.

Μετά την αγορά του ακινήτου από τον Φορέα ο ευάλωτος για 12 χρόνια θα καταβάλει μίσθωμα, με το κράτος να παρέχει μηνιαίο επίδομα ενοικίου ώστε να το βοηθήσει να παραμείνει στην κατοικία. Το ύψος του μισθώματος για τον πρώτο χρόνο καθορίζεται βάσει μαθηματικού τύπο με παραμέτρους όπως την εμπορική αξία του ακινήτου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου και στην συνέχεια αναθεωρείται σε ετήσια βάση και πάλι βάσει μαθηματικού τύπου.

Τα έξοδα συνήθους και βαριάς συντήρησης του μισθίου, καθώς και τα ποσά κοινοχρήστων δαπανών που αναλογούν στον ιδιοκτήτη, θα επιβαρύνουν τον ευάλωτο οφειλέτη ο οποίος συνάπτει σύμβαση μίσθωσης με τον Φορέα.

Σε ότι αφορά το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου μετά τη 12ετία ή και νωρίτερα χωρίς «πέναλτι», το οποίο προβλεπόταν αρχικά. Το τίμημα επαναγοράς καθορίζεται στο 70% της εμπορικής αξίας του ιδιοκτησιακού δικαιώματος του οφειλέτη επί της κύρια κατοικίας.