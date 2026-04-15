«Ξέφυγαν» τα ενοίκια: Ένας μισθός για ένα σπίτι στην Αθήνα -Η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στην ΕΕ - iefimerida.gr

Το αργυρό… μετάλλιο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έλαβε το 2025 η Ελλάδα στις αυξήσεις ενοικίων,﻿ με το στεγαστικό πρόβλημα να αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο οξυμένα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα της περιόδου.

Σύμφωνα με μελέτη του ΚΕΦΙΜ (Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών) , η χώρα κατέλαβε το 2025 τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την αύξηση των ενοικίων, καταγράφοντας άνοδο 10,1%, πίσω μόνο από την Κροατία.

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5%

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η ελληνική αγορά κατοικίας αποκλίνει σημαντικά από τις ευρωπαϊκές τάσεις. Με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα της Eurostat, στο σύνολο των 27 κρατών-μελών οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ενώ τα ενοίκια ενισχύθηκαν κατά 3,2%. Ωστόσο, στην Ελλάδα οι αυξήσεις είναι σαφώς υψηλότερες.

Η εξέλιξη των ενοικίων τις τελευταίες δύο δεκαετίες αποτυπώνει με σαφήνεια την έντονη μεταβλητότητα της αγοράς. Από το 2000 έως το 2011 καταγράφηκε σημαντική άνοδος της τάξης του 53%, σε μια περίοδο οικονομικής επέκτασης και εύκολης πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Η εικόνα αυτή αντιστράφηκε πλήρως την περίοδο της κρίσης: μεταξύ 2011 και 2018 τα ενοίκια μειώθηκαν κατά 26%, καθώς η ανεργία αυξήθηκε και τα εισοδήματα συρρικνώθηκαν. Ακολούθησε μια φάση σχετικής σταθερότητας μέχρι το 2021, πριν ξεκινήσει από το 2022 μια νέα ανοδική πορεία, η οποία οδήγησε τα επίπεδα των ενοικίων το 2025 πάνω από εκείνα του 2010.

Ακόμη πιο έντονες ήταν οι διακυμάνσεις στις τιμές πώλησης κατοικιών. Στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι την περίοδο 2000–2008 οι τιμές σχεδόν διπλασιάστηκαν, για να ακολουθήσει μια παρατεταμένη πτώση έως το 2017. Από τότε, η αγορά ανέκαμψε δυναμικά. Μόνο στην Αθήνα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 86% από το 2017 έως το 2025, ξεπερνώντας πλέον τα επίπεδα πριν από την κρίση.

Οι αξίες των ακινήτων αυξάνονται ταχύτερα από τα ενοίκια

Σε ευρωπαϊκή κλίμακα, η γενική εικόνα δείχνει ότι οι αξίες των ακινήτων αυξάνονται ταχύτερα από τα ενοίκια. Στο διάστημα 2005–2025, οι τιμές κατοικιών σχεδόν διπλασιάστηκαν, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά περίπου 43%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου η ζήτηση παραμένει ισχυρή.

Ακόμα και ένας μισθός για ενοικίαση σπιτιού στην Αθήνα

Όσον αφορά την Ελλάδα , στην Αθήνα το κόστος ενοικίασης ενός μικρού διαμερίσματος αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος, ενώ για κατοικία με δύο υπνοδωμάτια το ποσοστό αγγίζει το 93,6%. Αντίθετα, στον ευρωπαϊκό μέσο όρο τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 31% και 34% για μικρότερα διαμερίσματα και περίπου στο 46% για μεγαλύτερα, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της επιβάρυνσης στην πρωτεύουσα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η απόκλιση των ενοικίων από τον πληθωρισμό. Μετά το 2023, οι τιμές των μισθώσεων αυξάνονται με ρυθμούς που προσεγγίζουν το 10% ετησίως, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον γενικό δείκτη τιμών. Αυτό σημαίνει ότι η στέγαση καθίσταται ολοένα και ακριβότερη σε πραγματικούς όρους, πλήττοντας κυρίως τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα.

Γιατί επιδεινώθηκε έτσι η κατάσταση

Οι αιτίες πίσω από την επιδείνωση της κατάστασης είναι σύνθετες. Η εκρηκτική ανάπτυξη του τουρισμού και η διάδοση των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχουν περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα κατοικιών για μακροχρόνια ενοικίαση. Παράλληλα, η πολυετής οικονομική κρίση οδήγησε σε δραστική συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, δημιουργώντας έλλειμμα προσφοράς που εξακολουθεί να υφίσταται. Στην εξίσωση προστίθενται οι αυξημένες ξένες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων, καθώς και προγράμματα όπως η «Χρυσή Βίζα», που ενισχύουν περαιτέρω τη ζήτηση.