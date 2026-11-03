Wyndham: Κατακτά για πρώτη φορά τη Μύκονο χωρίς να χτίσει ούτε ένα ξενοδοχείο - iefimerida.gr

Πώς ο αμερικανικός ξενοδοχειακός κολοσσός Wyndham Hotels & Resorts κατακτά για πρώτη φορά το brand της Μυκόνου -Το νέο στοίχημα στο luxury travel



Χωρίς να χρειαστεί να επενδύσει ούτε 1 ευρώ σε γη ή ξενοδοχειακές κατασκευές o όμιλος Wyndham Hotels & Resorts πραγματοποιεί μία από τις πιο ισχυρές επεκτάσεις στην τουριστική αγορά της Μεσογείου, επιλέγοντας για πρώτη φορά τη Μύκονο.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κίνηση αυτή αποτυπώνει μια ευρύτερη στρατηγική μετατόπιση στον ξενοδοχειακό κλάδο: την επέκταση μεγάλων διεθνών αλυσίδων μέσα από συνεργασίες με ανεξάρτητες ξενοδοχειακές μονάδες, αντί της ανάπτυξης νέων ιδιόκτητων ή υπό διαχείριση ξενοδοχείων.

Κάτι που ενδεχομένως να φέρνει μια win-win ευκαιρία για τον Έλληνα μικρο-ξενοδόχο που αποκτά πρόσβαση σε μια παγκόσμια αγορά, αλλά και τον διεθνή όμιλο που κερδίζει παρουσία σε έναν κορυφαίο προορισμό.



Μικρή Βενετία, Μύκονος / Φωτογραφία: 123RF

H Wyndham στη Μύκονο ή, αλλιώς, η αξία του brand έναντι της ιδιοκτησίας

Πίσω από την εξέλιξη αυτή βρίσκεται η συνεργασία του ομίλου Wyndham με τη HotelREZ - μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ξενοδοχειακής εκπροσώπησης παγκοσμίως και φορέα διαχείρισης της Elegant Hotels of the World.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα στελέχη της Wyndham, μέχρι τις αρχές του 2027 περισσότερα από σαράντα πολυτελή ξενοδοχεία της Elegant αναμένεται να έχουν ενταχθεί στα κανάλια πωλήσεων, μάρκετινγκ και διανομής της Registry Collection Hotels, με την αρχή να γίνεται με το «TownHouse Mykonos» στη Μύκονο.

Πρόκειται για ένα boutique ξενοδοχείο στην καρδιά της Χώρας, κοντά στην παραλία, στη Μικρή Βενετία και τους ανεμόμυλους - το σήμα κατατεθέν στο Νησί των Ανέμων. Στεγάζεται σε ένα αναστηλωμένο αρχοντικό του 18ου αιώνα με πανοραμική θέα τη θάλασσα και απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες ταξιδιώτες. Στα αβαντάζ του είναι η σύγχρονη αρχιτεκτονική με μίνιμαλ στοιχεία νησιώτικου στιλ.



Άποψη από το δωμάτιο με θέα τη θάλασσα στο αρχοντικό 18ου αιώνα στη Χώρα της Μυκόνου / Φωτογραφία: The TownHouse Mykonos

Η επιλογή της Μυκόνου δεν είναι τυχαία, αφού είναι από τους πιο αναγνωρίσιμους προορισμούς premium φιλοξενίας διεθνώς, με το αεροδρόμιο του νησιού να καταγράφει πάνω από 530.000 αφίξεις (2024) και με την κρουαζιέρα να αυξάνεται με 7,8 εκατ. επισκέψεις.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα συμφωνία Wyndham - HotelREZ φανερώνει μια νέα τάση στον κλάδο της φιλοξενίας



Η προσθήκη του TownHouse Mykonos στο δίκτυο της Wyndham δεν εντάσσει μόνο ένα ξενοδοχείο με ισχυρή τοπική ταυτότητα σε ένα παγκόσμιο εμπορικό brand, αλλά αποτελεί μια κατάκτηση για τη Wyndham σε έναν προορισμό όπου το πολυτελές ξενοδοχειακό προϊόν είχε ήδη ισχυρή βάση.

Τους επόμενους μήνες αναμένεται να ενταχθούν ακόμα περισσότερα ξενοδοχεία-μέλη της Elegant, πολλά από τα οποία είναι μικρές πολυτελείς boutique μονάδες από 20 έως 50 δωμάτια κατά μέσο όρο η καθεμιά.



Η ταράτσα του TownHouse Mykonos / Φωτογραφία:The TownHouse Mykonos, Wyndham, HotelREZ



Η νέα συμφωνία αποτυπώνει την ευρύτερη τάση στον ξενοδοχειακό κλάδο όπου τα μεγάλα δίκτυα φιλοξενίας επιδιώκουν να ενισχύουν την παρουσία τους σε αγορές υψηλής ζήτησης μέσα από συνεργασίες με ανεξάρτητες μονάδες αντί να στηρίζονται αποκλειστικά στην κατασκευή και ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η HotelREZ διαθέτει ισχυρές σχέσεις με τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη ανεξάρτητων ξενοδόχων, βοηθώντας τους να ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς να χάνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους.

Εξαργύρωση πόντων για διαμονές σε περιζήτητους προορισμούς

Την ίδια ώρα, σημαντικό ρόλο παίζει η επιβράβευση σε περίπου 129 εκατ. εγγεγραμμένα μέλη του Wyndham Rewards με εξαργύρωση πόντων για ξεχωριστές διαμονές σε περιζήτητους προορισμούς ανά τον κόσμο.



«Καθώς η Wyndham αναπτύσσεται, διευρύνονται και οι ταξιδιωτικές επιθυμίες των μελών του Wyndham Rewards. Είτε πρόκειται για τις διακοπές μιας ζωής, για έναν γάμο σε έναν ξεχωριστό προορισμό είτε για τον εορτασμό μιας σημαντικής στιγμής, τα μέλη θέλουν οι πόντοι τους να αξιοποιούνται σε μέρη εξίσου ιδιαίτερα με τις περιστάσεις που γιορτάζουν», σχολιάζει σχετικά ο Scott Strickland, επικεφαλής Εμπορικής Διεύθυνσης του ομίλου Wyndham, τονίζοντας πως μέσα από τη συνεργασία με τη HotelREZ αποκτούν μεγαλύτερο εύρος αυτές ακριβώς οι επιλογές, σε ακόμη περισσότερα πολυτελή ξενοδοχεία και θέρετρα, σε περιζήτητους προορισμούς σε όλο τον κόσμο.

