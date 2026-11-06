Wall Street: «Ανάσα» για τις μετοχές τεχνολογίας μετά το sell off των 3,2 τρισ. δολαρίων -«Βουτιά» στις αγορές Ασίας και Ευρώπης - iefimerida.gr

Ισχυρή αντίδραση καταγράφουν οι τεχνολογικές μετοχές στη Wall Street, ανακτώντας μέρος των τεράστιων απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης.

Η μεγάλη πτώση της Πέμπτης,﻿ όπου περισσότερα από 3,2 τρισ. δολάρια χάθηκαν από τη χρηματιστηριακή αξία των αμερικανικών εταιρειών, είχε ως επίκεντρο τις εταιρείες τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, με τον Nasdaq να καταγράφει τη μεγαλύτερη ημερήσια υποχώρησή του από τον Απρίλιο του 2025.

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Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και στις διεθνείς αγορές, με τα ευρωπαϊκά και ασιατικά χρηματιστήρια να ακολουθούν την αρνητική πορεία.

Σήμερα, ωστόσο, το επενδυτικό κλίμα παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης στις ΗΠΑ, καθώς οι μετοχές μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών κινήθηκαν ανοδικά στη Wall Street, επιχειρώντας να καλύψουν μέρος των απωλειών.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 237,33 μονάδων (-0,46%), στις 51.285,73 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 264,42 μονάδων (+1,09%), στις 24.579,42 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 23,13 μονάδων (+0,31%), στις 7.376,86 μονάδες.

Η αντίδραση αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών χρηματιστηριακών εξελίξεων, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τόσο τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης όσο και τα νέα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία.

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«Βουτιά» στις αγορές της Ευρώπης και της Ασίας

Σε αντίθεση με την αντίδραση που καταγράφηκε στη Wall Street, οι ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις.

Στην Ασία, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei έκλεισε με απώλειες 5,96%, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 6,02%.

Στην Ευρώπη, ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραφε πτώση 1,28%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο υποχωρούσε κατά 1,45%, ο DAX στη Φρανκφούρτη έχανε 1,44% και ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωνε απώλειες 0,96%.

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Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε την προηγούμενη συνεδρίαση με συνολική άνοδο 10,58% από την αρχή του έτους, έναντι 7,42% για τον S&P 500 και 4,62% για τον Nasdaq.

Οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων

Πίσω από το κύμα ρευστοποιήσεων βρίσκεται η ανησυχία των επενδυτών ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Δημοκρατικοί υποψήφιοι είχαν προεκλογικά ταχθεί υπέρ του περιορισμού της κατασκευής νέων κέντρων δεδομένων, ενώ σε δεκάδες αμερικανικές πόλεις εγκρίθηκαν την Τρίτη περιορισμοί ή απαγορεύσεις για τέτοιες εγκαταστάσεις.

Οι εξελίξεις δημιουργούν αβεβαιότητα γύρω από τις τεράστιες επενδύσεις των τεχνολογικών κολοσσών στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες αποτέλεσαν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης των αμερικανικών χρηματιστηρίων τα τελευταία χρόνια.

Η Charu Chanana, επικεφαλής στρατηγικής της Saxo Markets, περιέγραψε τον κύκλο επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ως μια διαδικασία τριών σταδίων: αρχικά, την ανάπτυξη των ημιαγωγών, στη συνέχεια τη μαζική κατασκευή υποδομών και, τέλος, την ευρεία υιοθέτηση και αξιοποίηση της τεχνολογίας.

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Όπως σημείωσε, η αγορά βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δύσκολη μετάβαση από το δεύτερο στο τρίτο στάδιο.

Στα ύψη η αγορά απασχόλησης στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο

Στο μεταξύ, η αγορά αξιολογεί και τα νέα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις πρόσθεσαν 165.000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, αριθμός υπερδιπλάσιος των προβλέψεων των αναλυτών, ενώ η ανεργία υποχώρησε στο 4,1% από 4,2% τον Σεπτέμβριο.

Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας προήλθαν από τον κλάδο των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, όπου δημιουργήθηκαν 70.000 θέσεις, ενώ στον τομέα της υγείας προστέθηκαν ακόμη 42.000.

Ο Neil Birrell, επικεφαλής επενδύσεων της Premier Miton, επισήμανε ότι η ισχυρή πορεία της αμερικανικής οικονομίας ενδέχεται να σημαίνει πως οι κίνδυνοι που απασχολούν αυτή τη στιγμή τις αγορές δεν αποτελούν εξίσου μεγάλη απειλή για την πραγματική οικονομία.