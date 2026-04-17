Wall Street: Μεγάλη άνοδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, πέφτει κατακόρυφα η τιμή του πετρελαίου - iefimerida.gr

Το χρηματιστήριο της Wall Street έκλεισε με σημαντική άνοδο σήμερα, καταγράφοντας και νέα ρεκόρ.

Η προοπτική επανέναρξης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και η ελπίδα μιας γενικότερης αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή έφερε σημαντικά κέρδη στους δείκτες.



Ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 κατέγραψε ρεκόρ, φτάνοντας τις 7.126,06 μονάδες, με άνοδο +1,20%.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε στις 49.442,95 μονάδες, αυξημένος κατά 1,78%, ενώ ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας έφτασε στις 24.466,27 μονάδες, με άνοδο +1,51%.



Μεγάλη πτώση από την άλλη κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουνίου, υποχώρησε στα 90,38 δολάρια το βαρέλι (-9,07%) και το αμερικανικό αργό WTI, παράδοσης Μαΐου, στα 83,85 δολάρια το βαρέλι (-11,45%).