Wall Street: Κλείσιμο με πτώση -Υποχώρησαν οι μετοχές με την Oracle στο επίκεντρο - iefimerida.gr

Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης / Φωτογραφία: AP
Απώλειες κατέγραψε χθες Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η πτώση της Oracle και η άνοδος των αποδόσεων ομολόγων άσκησαν πιέσεις, ενώ τα οικονομικά δεδομένα μετρίασαν τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής που ακολουθεί η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 173,96 μονάδων (–0,38%), στις 45.947,32 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 113,15 μονάδων (–0,50%), στις 22.384,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 33,25 μονάδων (–0,50%), στις 6.604,72 μονάδες.

