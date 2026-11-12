 Wall Street: Κλείσιμο με πτώση, ξεπερνά σταδιακά το σοκ της Nvidia
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Wall Street: Κλείσιμο με πτώση, ξεπερνά σταδιακά το σοκ της Nvidia

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Μετοχές της Nvidia
Μετοχές της Nvidia / Φωτογραφία: AP

Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με πτώση σήμερα, επηρεασμένο από τα προβλήματα του κολοσσού των ημιαγωγών Nvidia μετά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου του Τζένσεν Χουάνγκ.

Παρ΄όλα αυτά, η Wall street δεν ενέδωσε στον πανικό.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας υποχώρησε κατά 189,40 μονάδες (- 0,36%), στις 52.297,09 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 100,10 μονάδων (- 0,39%), στις 25.366,09 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με απώλειες 26,98 μονάδων (-0,35%), υποχωρώντας στις 7.592,40 μονάδες.

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