Wall Street: Κλείσιμο με πτώση, ξεπερνά σταδιακά το σοκ της Nvidia

Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με πτώση σήμερα, επηρεασμένο από τα προβλήματα του κολοσσού των ημιαγωγών Nvidia μετά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου του Τζένσεν Χουάνγκ.

Παρ΄όλα αυτά, η Wall street δεν ενέδωσε στον πανικό.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας υποχώρησε κατά 189,40 μονάδες (- 0,36%), στις 52.297,09 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 100,10 μονάδων (- 0,39%), στις 25.366,09 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με απώλειες 26,98 μονάδων (-0,35%), υποχωρώντας στις 7.592,40 μονάδες.