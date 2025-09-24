Wall Street: Κλείσιμο με πτώση μετά τα ρεκόρ ελέω Πάουελ - iefimerida.gr

Απώλειες κατέγραψε χθες Τρίτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο των δηλώσεων του επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ σχετικά με τον πληθωρισμό και τις προσεχείς αποφάσεις για τα επιτόκια.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 88,76 μονάδων (–0,19%), στις 46.292,78 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 215,50 μονάδων (–0,95%), στις 22.573,47 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 36,83 μονάδων (–0,55%), στις 6.656,92 μονάδες.