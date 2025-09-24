 Wall Street: Κλείσιμο με πτώση μετά τα ρεκόρ ελέω Πάουελ - iefimerida.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Κλείσιμο με πτώση μετά τα ρεκόρ ελέω Πάουελ

Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης / Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Απώλειες κατέγραψε χθες Τρίτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο των δηλώσεων του επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ σχετικά με τον πληθωρισμό και τις προσεχείς αποφάσεις για τα επιτόκια.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 88,76 μονάδων (–0,19%), στις 46.292,78 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 215,50 μονάδων (–0,95%), στις 22.573,47 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 36,83 μονάδων (–0,55%), στις 6.656,92 μονάδες.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Wall Street Χρηματιστήριο Νέα Υόρκη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ