Wall Street: Κλείσιμο με πτώση, στάση αναμονής για τους επενδυτές - iefimerida.gr

Απώλειες κατέγραψε σήμερα η Wall Street, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων για την απασχόληση και την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 171,50 μονάδων (–0,37%), στις 46.121,28 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 75,61 μονάδων (–0,34%), στις 22.497,85 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 18,95 μονάδων (–0,28%), στις 6.637,97 μονάδες.

AΠΕ ΜΠΕ