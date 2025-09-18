 Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο -Κέρδη για Dow Jones, Nasdaq και S&P 500 - iefimerida.gr
Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο -Κέρδη για Dow Jones, Nasdaq και S&P 500

Κλείσιμο στη Wall Street χωρίς κατεύθυνση
Κλείσιμο στη Wall Street χωρίς κατεύθυνση / Φωτογραφία: ΑΡ
Με κέρδη έκλεισε η Wall Street όπου ξεχώρισε το ράλι της μετοχής της Intel (+22,7%) μετά την ανακοίνωση της επένδυσης 5 δισ. από τον τεχνολογικό κολοσσό Nvidia.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 124,10 μονάδων (+0,27%), στις 46.142,42 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 209,39 μονάδων (+0,94%), στις 22.470,72 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 31,61 μονάδων (+0,48%), στις 6.631,96 μονάδες.

