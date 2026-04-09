Wall Street: Κλείσιμο με σημαντικά κέρδη στον απόηχο της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή - iefimerida.gr

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, διάρκειας δύο εβδομάδων.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 1.325,46 μονάδων (+2,85%), στις 47.909,92 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 617,14 μονάδων (+2,80%), στις 22.634,99 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 165,96 μονάδων (+2,51%), στις 6.782,81 μονάδες.