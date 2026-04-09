Wall Street: Κλείσιμο με σημαντικά κέρδη στον απόηχο της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή - iefimerida.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Κλείσιμο με σημαντικά κέρδη στον απόηχο της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή

Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, διάρκειας δύο εβδομάδων.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 1.325,46 μονάδων (+2,85%), στις 47.909,92 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 617,14 μονάδων (+2,80%), στις 22.634,99 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 165,96 μονάδων (+2,51%), στις 6.782,81 μονάδες.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

