 Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση στη Νέα Υόρκη - iefimerida.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση στη Νέα Υόρκη

Άνδρας στην Wall Street
Φωτογραφία: AP Photo/Seth Wenig
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μεικτές τάσεις επικράτησαν στη Wall Street, στον απόηχο της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, ο οποίος κατέγραψε τον Ιούλιο μικρή επιβράδυνση.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 21,58 μονάδων (-0,04%), στις 53.770,27 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 143,04 μονάδων (+0,54%), στις 26.588,48 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 20,30 μονάδων (+0,26%), στις 7.748,50 μονάδες.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Wall Street NASDAQ Νέα Υόρκη Χρηματιστήριο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ