Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση εν μέσω ανησυχίας για κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. - iefimerida.gr

Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση εν μέσω ανησυχίας για κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μεικτές τάσεις επικράτησαν στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί «σοβαρών συζητήσεων» με το Ιράν δεν καθησύχασαν τους επενδυτές.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 49,50 μονάδων (+0,11%), στις 45.216,14 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 153,71 μονάδων (–0,73%), στις 20.794,64 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 25,13 μονάδων (–0,39%), στις 6.343,72 μονάδες.

