Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση εν αναμονή της απόφασης της Fed για τα επιτόκια - iefimerida.gr

Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση εν αναμονή της απόφασης της Fed για τα επιτόκια

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Τρίτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στην αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) και στην απόφαση που θα λάβει για τα επιτόκια.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 408,99 μονάδων (–0,83%), στις 49.003,41 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 215,74 μονάδων (+0,91%), στις 23.817,09 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 28,37 μονάδων (+0,41%), στις 6.978,60 μονάδες.

