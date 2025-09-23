Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο και νέο ιστορικό υψηλό για τον S&P 500 - iefimerida.gr

Με κέρδη έκλεισε χθες Δευτέρα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι τρεις βασικοί δείκτες σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, με φόντο την ανακοίνωση της Nvidia για επένδυση έως και 100 δισεκ. δολαρίων στην OpenAI.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 66,27 μονάδων (+0,14%), στις 46.381,54 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 157,50 μονάδων (+0,70%), στις 22.788,97 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 29,39 μονάδων (+0,44%), στις 6.693,75 μονάδες.