Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο λόγω της προοπτικής για ειρήνη στη Μέση Ανατολή - iefimerida.gr

Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα αισιοδοξίας για την προοπτική ειρηνικής διευθέτησης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 317,74 μονάδων (+0,66%), στις 48.535,99 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 455,34 μονάδων (+1,96%), στις 23.639,08 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 81,14 μονάδων (+1,18%), στις 6.967,38 μονάδες.