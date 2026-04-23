Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο λόγω προοπτικής για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. - iefimerida.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο λόγω προοπτικής για ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα αισιοδοξίας για την προοπτική ειρηνικής διευθέτησης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 340,65 μονάδων (+0,69%), στις 49.490,03 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 397,60 μονάδων (+1,64%), στις 24.657,56 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 73,89 μονάδων (+1,05%), στις 7.137,90 μονάδες.

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

