 Wall Street: Έκλεισε με άνοδο μετά την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου - iefimerida.gr
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Wall Street: Έκλεισε με άνοδο μετά την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου

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Το κτίριο της Wall Street / AP Photo/John Minchillo
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και την ανάκαμψη μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 1.104,02 μονάδων (+2,15%), στις 52.389,75 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 673,71 μονάδων (+2,74%), στις 25.253,13 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 173,08 μονάδων (+2,35%), στις 7.549,94 μονάδες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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