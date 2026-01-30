 Wal Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση με βουτιά της μετοχής της Microsoft - iefimerida.gr
Wal Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση με βουτιά της μετοχής της Microsoft

Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης / Φωτογραφία: AP
Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Πέμπτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ξεχώρισε η βουτιά (-10%) της μετοχής της Microsoft καθώς αναζωπυρώνεται η ανησυχία σχετικά με το υψηλό κόστος ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 55,96 μονάδων (+0,11%), στις 49.071,56 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 172,32 μονάδων (–0,72%), στις 23.685,12 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 9,02 μονάδων (–0,13%), στις 6.969,01 μονάδες.

