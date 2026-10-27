ΤτΕ: Νέο υψηλό 15ετίας για τις καταθέσεις τον Σεπτέμβριο -Στα 157,3 δισ. ευρώ το συνολικό υπόλοιπο - iefimerida.gr

Αύξηση κατά 428 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα το συνολικό τους υπόλοιπο να φθάσει τα 157,3 δισ. ευρώ, που είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2011.

Υπενθυμίζεται ότι το ιστορικό ρεκόρ των καταθέσεων σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 όταν είχαν φθάσει τα 196,9 δισ. ευρώ. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τον Σεπτέμβριο, αυξήθηκε στο 3,9% από 3,5% τον προηγούμενο μήνα.

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Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αύξηση κατά 2,3 δισ. ευρώ παρουσίασαν, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 2.341 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 23,0% από 24,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 2.579 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2.357 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 221 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 16 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση 2,7 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο στις καταθέσεις ιδιωτικού τομέα

Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2,787 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2026, έναντι αύξησης κατά 2,826 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 9,1%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, αύξηση κατά 353 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Σεπτέμβριο του 2026, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 145 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 7,8% από 8,8% τον προηγούμενο μήνα.

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Στο σκέλος των χορηγήσεων, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Σεπτέμβριο του 2026, ήταν θετική κατά 549 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 520 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 7,8% από 9,6% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε στο 7,8% από 9,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 964 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 44 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 7,9% από 14,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 415 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 476 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Επίσης, θετική κατά 126 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Σεπτέμβριο του 2026, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 10 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,3% από 2,4% τον προηγούμενο μήνα.

Οι παραπάνω εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα να είναι θετική κατά 735 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 489 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε στο 6,0% από 7,3% τον προηγούμενο μήνα.

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Τέλος, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Σεπτέμβριο του 2026, ήταν θετική κατά 9 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 740 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο -3,6% από -2,7% τον προηγούμενο μήνα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ