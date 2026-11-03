ΤτΕ: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικών ραντεβού -Ποιες συναλλαγές αφορά - iefimerida.gr

Η Τράπεζα της Ελλάδος έθεσε σε λειτουργία τη νέα πλατφόρμα «Ηλεκτρονικά Ραντεβού», με στόχο την ταχύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση πολιτών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Νέα πλατφόρμα από την ΤτΕ

Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προγραμματίζουν, να τροποποιούν ή να ακυρώνουν το ραντεβού τους ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία. Παράλληλα, μπορούν να επιλέγουν το κατάστημα, την υπηρεσία,την ημερομηνία και την ώρα που τους εξυπηρετεί και να λαμβάνουν άμεσα επιβεβαίωση και σχετικές ενημερώσεις για το ραντεβού τους.

Για ποιες συναλλαγές μπορεί να προγραμματιστεί ηλεκτρονικό ραντεβού Μέσω της πλατφόρμας μπορούν να προγραμματίζονται ραντεβού για:

αγορά και πώληση χρυσών λιρών και χρυσών νομισμάτων,

πώληση ράβδων ή πλακών χρυσού,

προμήθεια αναμνηστικών νομισμάτων και συλλεκτικών νομισματικών προϊόντων,

αγορά και πώληση ξένων τραπεζογραμματίων στα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος,

προμήθεια κερμάτων ευρώ,

ανταλλαγή κερμάτων ευρώ με τραπεζογραμμάτια,

ανταλλαγή τραπεζογραμματίων ευρώ με τραπεζογραμμάτια μικρότερης αξίας,

προμήθεια καινούργιων τραπεζογραμματίων των 5 και 10 ευρώ,

ανταλλαγή φθαρμένων τραπεζογραμματίων ευρώ,

συναλλαγές ταμείου που αφορούν το Ελληνικό Δημόσιο ή Δημόσιους Οργανισμούς.

Η νέα υπηρεσία αποτελεί μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας της Ελλάδος και αποσκοπεί στην απλούστευση της διαδικασίας εξυπηρέτησης και στη μείωση του χρόνου αναμονής. Ενισχύεται επίσης η διαφάνεια και η προσβασιμότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στην εξής διεύθυνση: htps://appointments.bankofgreece.gr/

ΑΠΕ-ΜΠΕ