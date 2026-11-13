Τριετίες: Ποιοι εργαζόμενοι θα πάρουν αύξηση από τον Ιανουάριο

Aυξήσεις στους μισθούς έως 10% έρχονται από τον Ιανουάριο του 2027, σε χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, αφού ενεργοποιείται το ξεπάγωμα των τριετιών.

Ποιους αφορά; Συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων που πληρούν προϋποθέσεις προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και έχουν κλείσει τριετία στο διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2024 έως και 1η Ιανουαρίου 2027.

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Ορόσημο για τις αυξήσεις είναι τα 1.012 ευρώ μικτά, ενώ οι όροι χορήγησης της αύξησης καθορίζονται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας και την εργατική νομοθεσία.

Τι είναι ακριβώς οι τριετίες; Οι τριετίες είναι προσαυξήσεις μισθού που δίνονται με βάση την προϋπηρεσία ενός εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα. Αποτελούν επίδομα προϋπηρεσίας που υπολογίζεται ανά τρία έτη εργασίας και έχει θεσπιστεί μέσω εθνικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Κάθε 3 χρόνια προϋπηρεσίας, ο εργαζόμενος λαμβάνει προσαύξηση 10% στον βασικό του μισθό.

Το σύνολο των προσαυξήσεων μπορεί να φτάσει έως το 30%, δηλαδή μέχρι 9 χρόνια προϋπηρεσίας (τρεις τριετίες).

Οι προσαυξήσεις ισχύουν μόνο εφόσον δεν έχει καταργηθεί ή παγώσει το μέτρο.

Αναφοράς χρίζει ότι οι τριετίες που ξεκλειδώνουν για χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε διάφορους κλάδους, είναι ένα μέτρο που αν και είχε τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2024, επί υπουργίας Εργασίας, Άδωνι Γεωργιάδη, πλέον ήρθε η ώρα για τη μαζική εφαρμογή του.



Ποιοι δικαιούνται αύξηση στο μισθό τους

Ειδικότερα, αυξήσεις έως 10% στις αποδοχές τους, δικαιούνται όσοι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα αμείβονται με μισθό από 920 έως 1.011 ευρώ μικτά και έχουν προσληφθεί από την 14η Φεβρουαρίου 2012 και έπειτα. Αυτοί θα λάβουν αύξηση 92 ευρώ. Το ύψος της αύξησης όμως, διαφοροποιείται, ανάλογα με τον μισθό που λαμβάνει ήδη ο εργαζόμενος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επομένως, η προσαύξηση θα είναι μικρότερη από 10%, καθώς στόχος είναι οι αποδοχές να φτάσουν τουλάχιστον τα 1.012 ευρώ μικτά.

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Τι ισχύει για όσους αμείβονται με μισθό πάνω από τον κατώτατο και πώς θα επηρεαστούν; Από την αύξηση αυτή , μπορούν να επηρεαστούν θετικά και όσοι έχουν ατομικές ή υπάγονται σε συλλογικές συμβάσεις (κλαδικές ή επιχειρησιακές) οι οποίες προβλέπουν μισθό από 921 ευρώ έως και 1.011 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση η συμπλήρωση συνεχούς προϋπηρεσίας τριών ετών από την 1η Ιανουαρίου 2024 – 1η Ιανουαρίου 2027. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ισχύει ανεξάρτητα από τον κλάδο ή την επιχείρηση στην οποία απασχολείται ο εργαζόμενος. Ωστόσο, η αύξηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι θα λάβουν ολόκληρο το 10%. Το τελικό ποσό εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών που λαμβάνουν ήδη.



Ποιοι χάνουν τις τριετίες

Οι μεγάλοι «άτυχοι» από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και αυτοί που χάνουν τις τριετίες, είναι όσοι εργάστηκαν, κατά την περίοδο από 14 Φεβρουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2023, αλλά δεν είχαν προηγούμενη αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία πριν από το πάγωμα.

Για τη συγκεκριμένη περίοδο δεν υπολογίζεται προϋπηρεσία για την ωρίμανση των τριετιών. Έτσι, ένας εργαζόμενος μπορεί να έχει εργαστεί επί σειρά ετών και να διαθέτει σημαντική πραγματική επαγγελματική εμπειρία, χωρίς όμως τα συγκεκριμένα χρόνια να προσμετρώνται για τη μισθολογική ωρίμανση των τριετιών.



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Το κέρδος των εργαζομένων από τον Απρίλιο

Tέλος, να πούμε ότι έρχονται αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές από την άνοιξη του 2027, αφού αναμένεται να μειωθούν κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα για όσους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά την εισφορά που καταβάλλουν οι μισθωτοί υπέρ της ανεργίας. Ποιο είναι το κέρδος των εργαζομένων; Η μείωση των εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα μεταφράζεται στα ακόλουθα ποσά πριν από τυχόν φορολογικές επιδράσεις:

900 ευρώ (μεικτός μηνιαίος μισθός): 4,50 ευρώ (μηνιαία μείωση εισφορών)

1.000 ευρώ: 5 ευρώ

1.200 ευρώ: 6 ευρώ

1.500 ευρώ: 7,50 ευρώ

1.800 ευρώ: 9 ευρώ

2.000 ευρώ: 10 ευρώ.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος με μεικτές μηνιαίες αποδοχές 1.500 ευρώ θα καταβάλλει περίπου 7,50 ευρώ λιγότερα σε ασφαλιστικές εισφορές κάθε μήνα.