Στουρνάρας: Η τρέχουσα κρίση μπορεί να είναι πιο δύσκολη από εκείνη του 2021-22 - iefimerida.gr

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι η τρέχουσα κρίση, υπό το βάρος πολέμων και παγκόσμιων διαταραχών, είναι πιο σύνθετη από εκείνη του 2021-22.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, τόνισε ότι η διαχείριση της τρέχουσας κρίσης, που προέκυψε μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μπορεί να αποδειχθεί πιο δύσκολη σε σχέση με το επεισόδιο του 2021-22, όταν ο πληθωρισμός είχε επίσης αυξηθεί σημαντικά.

Δυσκολίες και συγκρίσεις με το 2021-22

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την περίοδο 2021-2022 οι οικονομικές μονάδες δεν είχαν πρόσφατη εμπειρία υψηλού πληθωρισμού και βασίζονταν σε δεκαετίες χαμηλού ή αρνητικού πληθωρισμού. Τώρα, με τη μνήμη του διψήφιου πληθωρισμού νωπή, οι αντιδράσεις τους αναμένονται ταχύτερες, γεγονός που καθιστά τη διαχείριση πιο απαιτητική.

Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών

Τότε η νομισματική πολιτική θεωρούνταν κύριος παράγοντας για τις προσδοκίες πληθωρισμού, χάρη στην αξιοπιστία των κεντρικών τραπεζών. Σήμερα, όμως, οι παγκόσμιες διαταραχές και οι γεωπολιτικές κρίσεις επηρεάζουν τις προσδοκίες, και οι πολίτες μπορεί να θεωρούν ότι η οικονομία καθορίζεται εν μέρει από εξωγενείς παράγοντες.

Στρατηγική και προοπτικές

Ο διοικητής της ΤτΕ υπογράμμισε ότι η ΕΚΤ πρέπει να αντιδράσει άμεσα σε περίπτωση εδραίωσης δευτερογενών επιδράσεων ή αλλαγής των προσδοκιών. Παρά τις προκλήσεις, η Τράπεζα ξεκινά από ισχυρότερη θέση, με βελτιωμένα εργαλεία και στρατηγική, ενώ ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ κινείται κοντά στον στόχο του 2%, αφήνοντας περιθώριο για μελλοντική αυστηροποίηση επιτοκίων.