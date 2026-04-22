Τράπεζα Πειραιώς: Στα 0,8 ευρώ το μέρισμα το 2030 -Στόχος 5 δισ. διανομές έως τότε - iefimerida.gr

Διπλασιασμό του μερίσματος μέχρι το 2030 στα 0,8 ευρώ ανά μετοχή θέτει ως στόχο η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς.

Αυτό ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου από το βήμα της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε χθες. Την περίοδο 2025-2030 οι διανομές των μερισμάτων θα ανέλθουν σε 5 δις ευρώ, με την ετήσια συνολική αύξησης της αξίας για τους μετόχους (ενσώματη λογιστική αξία και μερίσματα) να είναι της τάξης του 13% όπως σημείωσε ο CEO της Πειραιώς.

Οι μέτοχοι, ενέκριναν όλα τα θέματα της γενικής συνέλευσης, όπως η διανομή μερίσματος 494 εκατ ευρώ σε μετρητά (0,40 ευρώ ανά μετοχή), από τα κέρδη του 2025 και την διανομή 22,5 εκατ ευρώ στο προσωπικό και μέλη του ΔΣ της τράπεζας στο πλαίσιο των μεταβλητών αποδοχών.

«Διαχειριζόμαστε με συνέπεια την κεφαλαιακή μας θέση και παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Σε αυτήν την κατεύθυνση, αναβαθμίζουμε τη συνολική διανομή στους μετόχους στο 55% επί των κερδών του 2025, το οποίο μεταφράζεται σε €0,40 μέρισμα επιπλέον της ενδιάμεσης διανομής κατά το 4ο τρίμηνο, ύψους €0,08 με τη μορφή επαναγοράς μετοχών. Η διανομή τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας» ανέφερε ο Χρήστος Μεγάλου που χαρακτήρισε το 2025 έτος ορόσημο για την τράπεζα καθώς ολοκληρώθηκε η εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής (με συνολικό τίμημα 600 εκατ. ευρώ) και ξεκίνησε η λειτουργία της Snappi, της ελληνικής neobank.

Δέσμευση της Πειραιώς είναι να διατηρήσει ως κύρια αγοράς δραστηριοποίησης της την Ελλάδα

O CEO υπογράμμισε ότι στρατηγική δέσμευση της Πειραιώς είναι να διατηρήσει ως κύρια αγοράς δραστηριοποίησης της την Ελλάδα σημειώνοντας ότι τα μακροοικονομικά μεγέθη της Ελλάδα βελτιώνονται με συνέπεια, δημιουργώντας προϋποθέσεις διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, είπε ο Χρήστος Μεγάλου, έχει ως στόχο την διεύρυνση του λειτουργικού μας μοντέλου, με τα έσοδα από ασφαλιστικές προμήθειες να αποτελούν επιπλέον πυλώνα διαφοροποίησης των πηγών εσόδων.

Σε ότι αφορά τη Snappi τις επόμενες 2-3 ημέρες θα σπάσει το φράγμα τον 100.000 πελατών με τον CEO της Πειραιώς τονίζει ότι έχει λάβει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στόχος είναι να αποκτήσει παρουσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση «προωθώντας ένα μοντέλο υπηρεσιών χωρίς καταστήματα.

«Με βασικό σημείο εκκίνησης τις επιτυχίες της Πειραιώς το 2025 – ισχυρή κερδοφορία, αυξημένη πιστωτική επέκταση, έλεγχο λειτουργικών δαπανών και ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον Όμιλο – παρουσιάσαμε στις αρχές Μαρτίου 2026 τις στρατηγικές μας επιδιώξεις και τους χρηματοοικονομικούς στόχους μέσα από το Επιχειρηματικό Σχέδιο 2026-2030.» είπε ο Χρήστος Μεγάλου και αναφέρθηκε στις τρεις κύριες προτεραιότητας της στρατηγικής:

Ισχυρή και κερδοφόρος ανάπτυξη, αξιοποιώντας τη διεύρυνση του ενεργητικού και τη δημιουργία εσόδων από διαφοροποιημένες πηγές Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας με έμφαση στην πειθαρχία κόστους, την ψηφιοποίηση, και τις στοχευμένες επενδύσεις στην ανάδειξη και διατήρηση ταλέντου και στην τεχνολογική εξέλιξη Βέλτιστη κατανομή κεφαλαίου εστιάζοντας στη θωράκιση του ισολογισμού, στη διατήρηση υψηλών αποθεμάτων έναντι των εποπτικών απαιτήσεων και στην αύξηση των διανομών στους μετόχους

Χατζηνικολάου: Ο ρόλος της Πειραιώς δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση της οικονομίας

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Πειραιώς Γιώργος Χατζηνικολάου υπογράμμισε ο ρόλος της Πειραιώς δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση της οικονομίας, στην ικανοποιήση των αναγκών, και στην εξυπηρέτηση των πελατών της.

«Είμαστε μέρος της κοινωνίας στην οποία επιχειρούμε, και φιλοδοξούμε να είμαστε κάτι παραπάνω. Στρατηγικός στόχος μας είναι να συνδράμουμε ενεργά στη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας, επιστρέφοντας ένα μέρος της αξίας που δημιουργούμε, στην κοινωνία. Και αυτό καθοδηγεί, και θα καθοδηγεί, όλες μας τις δραστηριότητες σε αυτό τον τομέα. Προς αυτόν το σκοπό, περίπου €70 εκατ. τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κατευθυνθεί στην κοινωνική μας ατζέντα ως υποστήριξη σε κοινότητες, και για την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών.» ανέφερε ο Γ. Χατζηνικολάου προσέθεσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ενέκρινε πρόγραμμα δωρεάς συνολικού ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα διατεθεί σε επιμέρους δωρεές για δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας στο δημόσιο τομέα υγείας.

«Nαυαρχίδα» των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως είπε είναι το «EQUAL” σκοπός του οποίου είναι η ανάπτυξη δράσεων για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, απαλλαγμένη από στερεότυπα, και από κάθε μορφής βία απέναντι στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά.