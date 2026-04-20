Η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα - iefimerida.gr

Tον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος πρότεινε το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ, ενόψει της λήξης της θητείας του στις 26 Ιουνίου.
Η απόφαση του ΓΣ για τρίτη θητεία του κ. Στουρνάρα ελήφθη ομόφωνα κατά τη σημερινή συνεδρίασή του και η πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, έγινε βάσει του άρθρου 29 του Καταστατικού της Τράπεζας.
Υπενθυμίζεται πως πριν από μία εβδομάδα έγινε γνωστό, μετά από τετ α τετ που είχε ο Γιάννης Στουρνάρας με τον πρωθυπουργο Κυριάκο Μητσοτάκη, πως η κυβέρνηση προτείνει την ανανέωση της θητείας.
Σε δήλωσή του την ίδια ημέρα, ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού στο πρόσωπό του ως την μεγαλύτερη τιμή.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο