Η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα - iefimerida.gr

Tον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος πρότεινε το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ, ενόψει της λήξης της θητείας του στις 26 Ιουνίου.

Η απόφαση του ΓΣ για τρίτη θητεία του κ. Στουρνάρα ελήφθη ομόφωνα κατά τη σημερινή συνεδρίασή του και η πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, έγινε βάσει του άρθρου 29 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Υπενθυμίζεται πως πριν από μία εβδομάδα έγινε γνωστό, μετά από τετ α τετ που είχε ο Γιάννης Στουρνάρας με τον πρωθυπουργο Κυριάκο Μητσοτάκη, πως η κυβέρνηση προτείνει την ανανέωση της θητείας.

Σε δήλωσή του την ίδια ημέρα, ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού στο πρόσωπό του ως την μεγαλύτερη τιμή.