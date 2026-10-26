Τουρισμός, πληροφορική και κατασκευές στους πρωταγωνιστές της ανάπτυξης - iefimerida.gr

Στην πρώτη γραμμή των κλάδων που καταγράφουν την υψηλότερη αναπτυξιακή δυναμική βρίσκονται οι υπηρεσίες διαμονής, ο ευρύτερος τομέας του τουρισμού, η πληροφορική και επιμέρους δραστηριότητες που συνδέονται με την αγορά εργασίας και τις κατασκευές.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την περίοδο 2023-2025 αποτυπώνουν τις μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των επιμέρους τομέων, με τις υπηρεσίες καταλύματος να ξεχωρίζουν το 2025, καθώς ο κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε κατά 58,3%. Παράλληλα, τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία του 2026 δείχνουν ότι η ανοδική τάση διατηρείται, αν και με διαφορετική ένταση από κλάδο σε κλάδο.

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Πιο αναλυτικά η ισχυρότερη επίδοση για το 2025 καταγράφεται στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος, όπου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 58,3%, μετά από άνοδο 14,6% το 2024 και 7,7% το 2023. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη δυναμική των συγκεκριμένων υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι η αύξηση του τζίρου μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη ενίσχυση της κερδοφορίας, καθώς τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Συνολικά, ο τομέας παροχής καταλύματος και εστίασης εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 33,1% το 2025, έπειτα από άνοδο 7,5% το 2024 και 9,8% το 2023.

Ανοδική τάση εμφανίζουν και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την τεχνολογία. Ο κύκλος εργασιών στον κλάδο της πληροφορικής αυξήθηκε κατά 20% το 2023, κατά 16,7% το 2024 και κατά 8,8% το 2025. Αν και ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε, η διαδοχική αύξηση και στις τρεις χρονιές δείχνει ότι πρόκειται για έναν από τους τομείς με σταθερή ανοδική πορεία. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν επίσης οι δραστηριότητες που συνδέονται με την απασχόληση, με αύξηση 13,5% το 2025, έναντι 7,2% το 2024, ενώ οι υπηρεσίες καθαρισμού ενισχύθηκαν κατά 11,4% το 2025, μετά από αυξήσεις 11,3% και 8,9% τις δύο προηγούμενες χρονιές.

Στις κατασκευές, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Ο δείκτης παραγωγής στον κλάδο αυξήθηκε κατά 19,9% το 2024, μετά από άνοδο 9,6% το 2023, αλλά ο ρυθμός περιορίστηκε στο 2,5% το 2025. Στο εσωτερικό του κλάδου, ωστόσο, η κατασκευή κατοικιών και μη οικιστικών κτιρίων διατήρησε ισχυρότερη δυναμική, με αύξηση 12,2% το 2025, έναντι 14% το 2024. Αντίθετα, τα έργα πολιτικού μηχανικού υποχώρησαν κατά 6,3% το 2025, έπειτα από σημαντικές αυξήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Την ίδια ώρα, ο δείκτης παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών στη βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,5% το 2025, στοιχείο που υποδηλώνει ενίσχυση της δραστηριότητας σε επιμέρους κατηγορίες εξοπλισμού και επενδυτικών αγαθών.

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Τι δείχνουν τα στοιχεία του 2026

Τα νεότερα διαθέσιμα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν ότι αρκετοί από τους παραπάνω κλάδους συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών στις υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης αυξήθηκε κατά 27,2% σε ετήσια βάση, ενώ στις υπηρεσίες καταλύματος η άνοδος έφθασε το 42,7%. Η εστίαση κινήθηκε σαφώς ηπιότερα, με αύξηση 3,9%.

Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών στην πληροφορική αυξήθηκε κατά 17,6% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ οι υπηρεσίες καθαρισμού κατέγραψαν άνοδο 13,5%. Στις κατασκευές, ο δείκτης παραγωγής ενισχύθηκε κατά 7,1% στο ίδιο διάστημα, με την κατασκευή κτιρίων να αυξάνεται κατά 17,6%, σε αντίθεση με τα έργα πολιτικού μηχανικού, όπου καταγράφηκε πτώση 10,7%.

Η βιομηχανία εμφάνισε επίσης αξιοσημείωτη βελτίωση. Τον Αύγουστο του 2026 ο συνολικός δείκτης κύκλου εργασιών αυξήθηκε κατά 17,8% σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής ενισχύθηκε κατά 5,8%. Στα κεφαλαιουχικά αγαθά, η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής έφθασε το 21,1%, καταγράφοντας μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών.