Τουρισμός για Όλους: Μετά το Πάσχα τα voucher ακόμα και 600 ευρώ - iefimerida.gr

Λίγες ημέρες μετά το Πάσχα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026».

Οι δικαιούχοι του voucher έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές περιόδους για τη χρήση του.

Συγκεκριμένα, την υψηλή περίοδο (1 Μαΐου - 30 Σεπτεμβρίου 2026) και τη χαμηλή περίοδο (1 Οκτωβρίου - 31 Δεκεμβρίου 2026).

Η χρήση του υπολοίπου της ψηφιακής κάρτας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

«Τουρισμός για όλους»: Οι διαθέσιμες επιχειρήσεις και οι τρόποι πληρωμής

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει όποιο κατάλυμα επιθυμεί, καθώς δεν υπάρχει περιοριστική λίστα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις που διαθέτουν τον κατάλληλο ΚΑΔ και τερματικό POS, όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping, οργανωμένες κατασκηνώσεις σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Επιπλέον, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων, δίνοντας τη δυνατότητα για ευέλικτη χρήση, ακόμη και για σύντομα ταξίδια ή city breaks.



Η εξαργύρωση της επιδότησης πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά και πορεί να γίνει μέσω ανέπαφης πληρωμής (NFC) με smartphone, μέσω online συστημάτων κρατήσεων των καταλυμάτων αλλά και με χειροκίνητη εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σε φυσικό POS.

Για τα εισοδηματικά κριτήρια και το τελικό ύψος που θα έχει το κάθε voucher, λεπτομέρειες θα περιλαμβάνει η ΚΥΑ.

Με βάση τι ίσχυε πέρυσι:

Voucher 200 ευρώ: Είναι αυτό που παίρνουν οι περισσότεροι. Ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ, οικογενειακό έως 26.000 ευρώ με προσαύξηση 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Voucher 300 ευρώ. Αφορά τρίτεκνους και πολύτεκνους.



Voucher 400 ευρώ για άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) από 67% και άνω. Ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ.



Voucher 600 ευρώ για ΑμεΑ με βαριά αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω). Ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ.