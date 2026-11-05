Τιμολόγιο από το κινητό: Πώς λειτουργούν οι δωρεάν εφαρμογές της ΑΑΔΕ για επαγγελματίες - iefimerida.gr

Τη δυνατότητα να εκδίδουν τιμολόγια και άλλα παραστατικά απευθείας από το κινητό, έχουν οι επαγγελματίες μέσω των δωρεάν ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για τις εφαρμογές timologio και myDATAapp, οι οποίες επιτρέπουν την ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών και την αυτόματη διαβίβασή τους στην πλατφόρμα myDATA.

Από τις 2 Νοεμβρίου ξεκίνησε η δεύτερη φάση εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η οποία αφορά τις επιχειρήσεις που δεν εντάσσονταν στην πρώτη περίοδο εφαρμογής.

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Πώς λειτουργεί το myDATAapp

Η εφαρμογή myDATAapp απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θέλουν να εκδίδουν παραστατικά από φορητές συσκευές. Μέσω αυτής μπορούν να δημιουργούν και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα παραστατικά, ενώ τα στοιχεία διαβιβάζονται αυτόματα στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Για να χρησιμοποιήσει κάποιος την εφαρμογή, πρέπει να έχει λογαριασμό στο timologio της ΑΑΔΕ και να δημιουργήσει «Φιλικούς Κωδικούς» μέσω της εφαρμογής myDATAusers. Με αυτούς μπορεί να συνδεθεί από το κινητό του και να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες λειτουργίες.

Τι προσφέρει το timologio

Η εφαρμογή timologio είναι η δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία της ΑΑΔΕ για την έκδοση παραστατικών από υπολογιστή.

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Μέσω αυτής, η επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει το προφίλ της, να καταχωρίσει πελάτες, προϊόντα και υπηρεσίες και να εκδίδει τα απαραίτητα παραστατικά, τα οποία διαβιβάζονται ταυτόχρονα στο myDATA.

Οι δύο εφαρμογές λειτουργούν συμπληρωματικά, καθώς το timologio εξυπηρετεί την έκδοση παραστατικών από υπολογιστή, ενώ το myDATAapp προσφέρει αντίστοιχη δυνατότητα μέσω κινητού τηλεφώνου.

Η χρησιμότητα του myBusinessSupport

Το myBusinessSupport είναι η πλατφόρμα για εφαρμογές σχετικές με επιχειρήσεις. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε για να υποστηρίζει την υποδοχή αιτήσεων και πληροφοριών για οικονομικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις μέσα από το myAADE της ΑΑΔΕ, ξεκινώντας από την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.

Στην πλατφόρμα σήμερα υπάρχουν δύο ενεργές ομάδες εφαρμογών.

Στην πρώτη ομάδα, με τίτλο «Οι Εφαρμογές μου», βρίσκονται όλες οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις (ενδεικτικά Επιστρεπτέα Προκαταβολή), καθώς και εφαρμογές αιτημάτων επανεξέτασης.

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Στη δεύτερη ομάδα, «Αγροτικές Ενισχύσεις / Επιδοτήσεις», βρίσκονται εφαρμογές που αφορούν σε αγροτικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις, βεβαιώσεις, επιστροφές φόρου κατανάλωσης, καθώς και άλλες σχετικές υπηρεσίες.