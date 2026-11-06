Τιμολόγια ρεύματος: Τα κίτρινα φθηνότερα το 2026 -Τα μπλε κερδίζουν τη μάχη των τελευταίων μηνών - iefimerida.gr

Δύο διαφορετικές εικόνες για το κόστος του ρεύματος αποτυπώνουν τα οικιακά τιμολόγια το 2026, με τα κίτρινα να προηγούνται στο 11μηνο και τα μπλε στο φινάλε.

Η σύγκριση των μέσων μηνιαίων χρεώσεων ανά κατηγορία τιμολογίου, με βάση το εργαλείο «Στατιστικής Ανάλυσης Λιανικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» της ΡΑΑΕΥ, αναδεικνύει τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι καταναλωτές από τις διακυμάνσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, ενώ τα κυμαινόμενα κίτρινα προϊόντα αποδεικνύονται η οικονομικότερη επιλογή στο σύνολο των έντεκα μηνών, τα σταθερά μπλε αποκτούν σαφές πλεονέκτημα από τον Σεπτέμβριο, όταν ξεκινά η έντονη ανοδική πορεία των τιμών.

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Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό μία βασική διαπίστωση για τις διαφορετικές κατηγορίες τιμολογίων: σε συνθήκες σχετικής ομαλότητας στη χονδρεμπορική αγορά, τα κυμαινόμενα προϊόντα μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερο κόστος. Αντίθετα, όταν εκδηλώνονται έντονα ανοδικά ράλι, τα σταθερά συμβόλαια λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας, διατηρώντας αμετάβλητη την προσυμφωνημένη χρέωση για όσο διάστημα βρίσκονται σε ισχύ.

Τα κίτρινα στην πρώτη θέση του 11μήνου

Από τους υπολογισμούς, με βάση μία τυπική οικιακή κατανάλωση 33 κιλοβατώρων ανά μήνα, από τον Ιανουάριο έως και τον Νοέμβριο του 2026 τα κίτρινα προϊόντα εμφανίζουν μέση μηνιαία επιβάρυνση 59,42 ευρώ (λαμβάνοντας υπόψη τις ανταγωνιστικές χρεώσεις και το πάγιο). Ακολουθούν τα μπλε με 61,88 ευρώ, ενώ ακριβότερη κατηγορία είναι τα πράσινα, με μέση χρέωση 68,03 ευρώ.

Επομένως, στο συγκεκριμένο διάστημα τα κίτρινα είναι κατά 2,46 ευρώ φθηνότερα από τα μπλε και κατά 8,61 ευρώ από τα πράσινα. Πρόκειται για μία αξιοσημείωτη επίδοση, καθώς τα σταθερά προϊόντα είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση το προηγούμενο έτος. Ειδικότερα, στο σύνολο του 2025 η μέση μηνιαία χρέωση των μπλε είχε διαμορφωθεί στα 50,51 ευρώ, έναντι 56,50 ευρώ των κίτρινων και 60,98 ευρώ των πράσινων.

Η αλλαγή στην κατάταξη συνδέεται με το γεγονός ότι, κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2026, οι τιμές στη χονδρική αγορά παρουσίασαν ήπιες μεταβολές – σε αντίθεση με τις έντονες ανατιμήσεις που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες. Αυτό επέτρεψε στα κυμαινόμενα προϊόντα να αξιοποιήσουν τις ευνοϊκότερες συνθήκες της αγοράς, προσφέροντας σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερες χρεώσεις από τα σταθερά.

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Η ανατροπή από τον Σεπτέμβριο

Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει σημαντικά από τις αρχές του φθινοπώρου, όταν ξεκίνησε το ανοδικό ράλι στη χονδρεμπορική αγορά, το οποίο «μεταφέρθηκε» στις χρεώσεις των κυμαινόμενων τιμολογίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Σεπτέμβριο τα μπλε αποκτούν προβάδισμα έναντι των άλλων δύο κατηγοριών, το οποίο διευρύνεται τον Οκτώβριο και ακόμη περισσότερο τον Νοέμβριο.

Έτσι, τον Νοέμβριο η μέση μηνιαία χρέωση των πράσινων φτάνει τα 111,13 ευρώ και των κίτρινων τα 101,32 ευρώ. Αντίθετα, τα μπλε περιορίζονται στα 65,26 ευρώ, εξασφαλίζοντας διαφορά 45,87 ευρώ έναντι των πράσινων και 36,06 ευρώ έναντι των κίτρινων.

Με άλλα λόγια, τον Νοέμβριο τα σταθερά τιμολόγια εμφανίζονται κατά 41,3% φθηνότερα από τα πράσινα και κατά 35,6% από τα κίτρινα. Πρόκειται για μία εντυπωσιακή ανατροπή σε σχέση με την εικόνα που επικρατούσε τους προηγούμενους μήνες, όταν οι αποκλίσεις μεταξύ των τριών κατηγοριών ήταν αισθητά μικρότερες.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η σύγκριση με τις αρχές του έτους. Τον Ιανουάριο, η μέση χρέωση των πράσινων διαμορφωνόταν στα 65,90 ευρώ, των κίτρινων στα 59,06 ευρώ και των μπλε στα 53,69 ευρώ. Επομένως, μέχρι τον Νοέμβριο τα πράσινα έχουν καταγράψει άνοδο 68,6% και τα κίτρινα 71,6%, όταν η αντίστοιχη αύξηση της μέσης χρέωσης των μπλε περιορίζεται στο 21,6%.

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Το τίμημα της σταθερότητας

Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνει ουσιαστικά τη σχέση ανάμεσα στο κόστος και στην προστασία από τις διακυμάνσεις της αγοράς. Τα κίτρινα τιμολόγια επιτρέπουν στους καταναλωτές να επωφελούνται από τις μειωμένες χονδρεμπορικές τιμές. Ωστόσο, η ίδια ευελιξία συνεπάγεται ότι οι ανατιμήσεις στη χονδρική θα περάσουν στους λογαριασμούς.

Στον αντίποδα, τα μπλε προϊόντα εξασφαλίζουν προβλεψιμότητα, καθώς η τιμή προμήθειας παραμένει σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια του συμβολαίου. Αυτή η ασφάλεια μπορεί να έχει κόστος σε περιόδους «χαμηλών πτήσεων» της αγοράς, όταν ένα κυμαινόμενο πρόγραμμα ενδέχεται να αποδειχθεί οικονομικότερο. Αποκτά, όμως, ιδιαίτερη αξία σε περιόδους αναταράξεων, όπως δείχνουν οι τελευταίοι μήνες του 2026.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει μία κατηγορία τιμολογίων που να αποτελεί πάντοτε την οικονομικότερη επιλογή. Η τελική επιβάρυνση εξαρτάται τόσο από την πορεία των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας όσο και από τη χρονική στιγμή κατά την οποία ένας καταναλωτής επιλέγει ή ανανεώνει το συμβόλαιό του.

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Διαφορετικά καταναλωτικά προφίλ

Τα παραπάνω σημαίνουν επίσης ότι κάθε χρώμα τιμολογίου απευθύνεται σε άλλο καταναλωτικό προφίλ. Έτσι, για όσους μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά και αποδέχονται τον κίνδυνο αυξομειώσεων, τα κίτρινα προϊόντα μπορούν να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες εξοικονόμησης.

Αντίθετα, για τα νοικοκυριά που δίνουν προτεραιότητα στη σταθερότητα του οικογενειακού προϋπολογισμού, τα μπλε παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι σε απρόβλεπτες ανατιμήσεις. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η επιλογή δεν πρέπει να γίνεται μόνο με βάση τη χρέωση ενός συγκεκριμένου μήνα.

Καθοριστική σημασία έχουν επίσης το πάγιο, η διάρκεια του συμβολαίου, οι προϋποθέσεις εκπτώσεων και τυχόν ρήτρες πρόωρης αποχώρησης. Άλλωστε, η εξέλιξη των τιμολογίων το 2026 δείχνει ότι η οικονομικότερη λύση μπορεί κάλλιστα να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, όταν αλλάξουν οι συνθήκες στην αγορά.