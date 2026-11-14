Η οικονομία στην εποχή του cloud: Τι συμβαίνει όταν «πέφτουν» οι ψηφιακές υπηρεσίες -Το κόστος ενός ψηφιακού μπλακάουτ

Μια τεχνική βλάβη σε μια ψηφιακή υποδομή μπορεί πλέον να επηρεάσει ταυτόχρονα επιχειρήσεις, οργανισμούς και εκατομμύρια εργαζομένους σε διαφορετικές χώρες.

Από την αδυναμία αποστολής ενός email μέχρι την προσωρινή διακοπή πρόσβασης σε εταιρικά αρχεία, εφαρμογές και υπηρεσίες, οι συνέπειες μπορούν να μεταφερθούν άμεσα στην πραγματική οικονομία, προκαλώντας καθυστερήσεις, απώλεια παραγωγικότητας και πρόσθετο λειτουργικό κόστος. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, αλλά και τις μικρομεσαίες εταιρείες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και κάθε εργαζόμενο που εξαρτάται καθημερινά από τις ψηφιακές υπηρεσίες.

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Τα προβλήματα που καταγράφηκαν στις υπηρεσίες Microsoft 365 αποτελούν χαρακτηριστική αφορμή για να αναδειχθεί η αυξανόμενη εξάρτηση της οικονομίας από τις ψηφιακές υποδομές. Η ηλεκτρονική αλληλογραφία, οι τηλεδιασκέψεις, η αποθήκευση εγγράφων και η συνεργασία μεταξύ εργαζομένων πραγματοποιούνται πλέον σε μεγάλο βαθμό μέσω υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud), οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση σε δεδομένα και εφαρμογές μέσω του διαδικτύου.

Η ευκολία αυτή συνοδεύεται ωστόσο από μια σημαντική πρόκληση. Όταν ένας μεγάλος πάροχος αντιμετωπίζει τεχνική δυσλειτουργία, οι συνέπειες μπορεί να επηρεάσουν ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε διαφορετικές χώρες, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη γεωγραφική τους θέση.

Όταν μια τεχνική αστοχία κοστίζει δισεκατομμύρια

Οι οικονομικές συνέπειες μεγάλων τεχνολογικών διακοπών έχουν ήδη καταγραφεί σε διεθνές επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το περιστατικό της CrowdStrike τον Ιούλιο του 2024, όταν μια προβληματική ενημέρωση λογισμικού ασφαλείας προκάλεσε εκτεταμένες δυσλειτουργίες σε υπολογιστές με Windows. Οι επιπτώσεις έγιναν αισθητές σε αεροπορικές εταιρείες, τράπεζες, νοσοκομεία και επιχειρήσεις σε πολλές χώρες.

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Σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας Parametrix, οι άμεσες οικονομικές απώλειες για τις επιχειρήσεις του αμερικανικού Fortune 500, εξαιρουμένης της Microsoft, εκτιμήθηκε ότι ανήλθαν σε 5,4 δισ. δολάρια. Πρόκειται για εκτίμηση που αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο περιστατικό και όχι την πρόσφατη δυσλειτουργία των υπηρεσιών Microsoft 365.

Το οικονομικό κόστος τέτοιων περιστατικών δεν περιορίζεται στην τεχνική αποκατάσταση. Περιλαμβάνει χαμένες εργατοώρες, καθυστερήσεις στην εκτέλεση συναλλαγών, δυσκολίες εξυπηρέτησης πελατών και ενδεχόμενες απώλειες εσόδων. Για μια μικρή επιχείρηση, ακόμη και λίγες ώρες χωρίς πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικά λειτουργικά προβλήματα.

Η εξάρτηση από τις ψηφιακές υποδομές

Η συγκέντρωση ολοένα περισσότερων επιχειρηματικών λειτουργιών σε κοινές τεχνολογικές πλατφόρμες δημιουργεί νέες προκλήσεις για την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Στην έκθεση NIS360 2024, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2025, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας (ENISA) αξιολογεί την ωριμότητα και την κρισιμότητα βασικών τομέων της ευρωπαϊκής οικονομίας στο πλαίσιο της οδηγίας NIS2. Στους τομείς που εξετάζονται περιλαμβάνονται και οι ψηφιακές υποδομές, αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθεκτικότητάς τους για τη λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στην πράξη, μια επιχείρηση μπορεί να διαθέτει σύγχρονους υπολογιστές, γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο και εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά να αδυνατεί να εκτελέσει βασικές εργασίες όταν μια εξωτερική ψηφιακή υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη.

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Η αλληλεξάρτηση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν διαφορετικές εφαρμογές βασίζονται σε κοινά συστήματα ταυτοποίησης, διαχείρισης δεδομένων ή επικοινωνίας. Έτσι, μια τεχνική αστοχία σε ένα σημείο μπορεί να επηρεάσει περισσότερες υπηρεσίες, χωρίς απαραίτητα να έχει διακοπεί η λειτουργία του συνόλου των υποδομών.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για οργανισμούς που χρησιμοποιούν καθημερινά εφαρμογές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλεδιασκέψεων, αποθήκευσης αρχείων και διαχείρισης εργασιών, καθώς η διακοπή μιας υπηρεσίας μπορεί να επηρεάσει παράλληλα διαφορετικά στάδια της λειτουργίας τους.

Πώς μπορούν να προστατευθούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι

Η αντιμετώπιση των κινδύνων δεν αφορά αποκλειστικά τα τμήματα πληροφορικής. Ακόμη και μια μικρή επιχείρηση μπορεί να περιορίσει τις συνέπειες μιας διακοπής, εφόσον έχει οργανώσει βασικές εναλλακτικές διαδικασίες. Το αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST), στον επίσημο οδηγό Contingency Planning Guide for Federal Information Systems, περιγράφει τις βασικές αρχές σχεδιασμού για την αντιμετώπιση διακοπών πληροφοριακών συστημάτων. Η έκδοση δίνει έμφαση στον προσδιορισμό των κρίσιμων λειτουργιών, στην αξιολόγηση των επιπτώσεων και στην προετοιμασία διαδικασιών αποκατάστασης. Με βάση αυτές τις αρχές, έξι πρακτικές κινήσεις μπορούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις:

Πρώτον, εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας. Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να διαθέτουν τρόπους επικοινωνίας με εργαζομένους, συνεργάτες και πελάτες που δεν εξαρτώνται από την ίδια ψηφιακή πλατφόρμα. Ένα εναλλακτικό email, ένα ανεξάρτητο σύστημα μηνυμάτων ή ακόμη και η τηλεφωνική επικοινωνία μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά.

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Δεύτερον, αντίγραφα ασφαλείας. Τα κρίσιμα εταιρικά αρχεία πρέπει να διατηρούνται σε ασφαλή αντίγραφα, τα οποία μπορούν να ανακτηθούν ακόμη και όταν η βασική υπηρεσία δεν λειτουργεί. Ιδιαίτερη σημασία έχει τα αντίγραφα να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από την ίδια υποδομή και να ελέγχεται τακτικά η δυνατότητα ανάκτησής τους. Η ύπαρξη αντιγράφων ασφαλείας δεν εξασφαλίζει από μόνη της την άμεση συνέχιση των εργασιών, εάν δεν υπάρχουν και οι κατάλληλες διαδικασίες πρόσβασης και αποκατάστασης.

Τρίτον, καθορισμός προτεραιοτήτων. Κάθε επιχείρηση χρειάζεται να γνωρίζει ποιες δραστηριότητες πρέπει να συνεχιστούν κατά προτεραιότητα. Η εξυπηρέτηση πελατών, η διαχείριση παραγγελιών και οι κρίσιμες οικονομικές συναλλαγές μπορεί να απαιτούν ειδικές εναλλακτικές διαδικασίες.

Τέταρτον, δοκιμή των εναλλακτικών λύσεων. Ένα σχέδιο αντιμετώπισης διακοπών έχει πραγματική αξία μόνο όταν μπορεί να εφαρμοστεί. Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τι θα κάνουν σε περίπτωση προσωρινής απώλειας πρόσβασης στις συνηθισμένες εφαρμογές τους.

Πέμπτον, ενημέρωση από επίσημες πηγές. Όταν παρουσιάζεται μια δυσλειτουργία, είναι σημαντικό να διαπιστώνεται εάν αφορά έναν συγκεκριμένο οργανισμό ή αποτελεί γενικευμένο πρόβλημα του παρόχου. Οι επίσημες ανακοινώσεις μπορούν να αποτρέψουν άσκοπες τεχνικές παρεμβάσεις.

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Έκτον, εναλλακτικοί πάροχοι και ανεξάρτητες υποδομές. Για τις ιδιαίτερα κρίσιμες λειτουργίες, οι επιχειρήσεις μπορούν να εξετάζουν τη χρήση δεύτερου παρόχου ή ανεξάρτητης τεχνολογικής υποδομής. Η επιλογή αυτή απαιτεί σχεδιασμό, καθώς η ύπαρξη δύο υπηρεσιών δεν εξασφαλίζει από μόνη της την επιχειρησιακή συνέχεια, εάν εξαρτώνται από κοινά συστήματα.

Η επόμενη πρόκληση της ψηφιακής οικονομίας

Η ψηφιακή μετάβαση έχει προσφέρει στις επιχειρήσεις δυνατότητες που στο παρελθόν απαιτούσαν σημαντικά μεγαλύτερες επενδύσεις. Μικρές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν προηγμένα πληροφοριακά συστήματα, εργαζόμενοι να συνεργάζονται από διαφορετικές χώρες και δεδομένα να είναι διαθέσιμα σχεδόν από οπουδήποτε.

Ωστόσο, η τεχνολογική πρόοδος δημιουργεί και νέες εξαρτήσεις. Η ευκολία πρόσβασης σε κοινές ψηφιακές πλατφόρμες συνοδεύεται από την ανάγκη διασφάλισης της λειτουργίας τους και προετοιμασίας για το ενδεχόμενο προσωρινής διακοπής.

Η πρόσφατη διεθνής δυσλειτουργία των υπηρεσιών Microsoft 365 επανέφερε στο προσκήνιο την ανάγκη προετοιμασίας των επιχειρήσεων για περιπτώσεις κατά τις οποίες η αποκατάσταση κρίσιμων ψηφιακών υπηρεσιών δεν εξαρτάται από τις ίδιες, αλλά από εξωτερικούς παρόχους. Η ύπαρξη εναλλακτικών διαδικασιών μπορεί να περιορίσει τις συνέπειες μιας διακοπής, ακόμη και όταν η τεχνική αποκατάσταση απαιτεί περισσότερο χρόνο. Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι να περιοριστεί η χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, αλλά να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Γιατί στην οικονομία του cloud, η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να λειτουργούν όλα ταχύτερα όταν τα συστήματα είναι διαθέσιμα, αλλά και να μπορεί η οικονομική δραστηριότητα να συνεχίζεται όταν αυτά, έστω και προσωρινά, σταματούν.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ