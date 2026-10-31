Τι πληρώνουν ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 6 Νοεμβρίου - iefimerida.gr

Συνολικά 73.358.635,24 ευρώ θα καταβληθούν σε 86.661 δικαιούχους, από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:



Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 3 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 258.635,24 ευρώ σε 361 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,

στις 5 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 15.100.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων),

από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: