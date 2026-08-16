Τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 21 Αυγούστου - Ο «χάρτης» και οι δικαιούχοι - iefimerida.gr

Συνολικά 61.105.430,38 ευρώ θα καταβληθούν σε 68.370 δικαιούχους από τις 17 έως τις 21 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 19 Αυγούστου θα καταβληθούν 11.605.430,38 ευρώ σε 21.570 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας)

από τις 17 Αυγούστου έως τις 21 Αυγούστου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: