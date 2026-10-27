Τι ώρα πληρώνονται οι συντάξεις Νοεμβρίου - iefimerida.gr

Σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ολοκληρώνεται η καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου για χιλιάδες συνταξιούχους.

Συγκεκριμένα, από το απόγευμα αναμένεται να πιστωθούν τα ποσά στους λογαριασμούς των δικαιούχων που πληρώνονται μέσω των τέως Ταμείων Μισθωτών και του Δημοσίου.

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου καταβλήθηκαν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ και οι κύριες συντάξεις που απονέμονται μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

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Την ίδια ημέρα πληρώθηκαν και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών.

Τι πληρώνεται σήμερα

Σήμερα αναμένεται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών, δηλαδή των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, καθώς και των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.

Στην ίδια πληρωμή περιλαμβάνονται οι συντάξεις του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, αλλά και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

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Παρότι η επίσημη ημερομηνία πληρωμής για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων είναι η Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, η καταβολή επισπεύδεται, καθώς αύριο, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, είναι επίσημη αργία.

Έτσι, τα χρήματα αναμένεται να αρχίσουν να εμφανίζονται στα ΑΤΜ από σήμερα μετά τις 17:00, ανάλογα με την τράπεζα.