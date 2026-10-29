Τι ώρα πληρώνονται σήμερα τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ Οκτωβρίου - iefimerida.gr

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου αναμένεται να καταβληθούν τα επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης από τον ΟΠΕΚΑ.

Όμως, όπως κάθε φορά, τα χρήματα θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από σήμερα το απόγευμα, μετά τις 17:00.

Η πίστωση των ποσών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, ανάλογα με την τράπεζα, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφοροποίηση στην ώρα κατά την οποία θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς.

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Στις προγραμματισμένες πληρωμές του ΟΠΕΚΑ περιλαμβάνονται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, πρώην Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), το επίδομα στέγασης ή ενοικίου, το επίδομα γέννησης, καθώς και τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα.

Παράλληλα, αναμένεται να καταβληθούν το επίδομα ομογενών, η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων και άλλες προνοιακές παροχές που εντάσσονται στο μηνιαίο πρόγραμμα πληρωμών του Οργανισμού.

Οι καταβολές αφορούν όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχουν εγκεκριμένη αίτηση, όπου αυτό απαιτείται.

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Πότε πληρώνεται το επίδομα παιδιού Α21

Εκτός των πληρωμών της 30ής Οκτωβρίου βρίσκεται το επίδομα παιδιού Α21. Η πέμπτη δόση του 2026 αναμένεται να καταβληθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των πληρωμών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για την πίστωση των ποσών μέσω των ΑΤΜ, του e-banking ή του mobile banking της τράπεζάς τους, καθώς ο χρόνος εμφάνισης των χρημάτων διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα.