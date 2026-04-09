Τι να κάνετε αν δεν πήρατε το Δώρο Πάσχα -Οι επιλογές - iefimerida.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι να κάνετε αν δεν πήρατε το Δώρο Πάσχα -Οι επιλογές

coworking
Εργαζόμενοι coworking / shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Έως και χθες, Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου, ήταν υποχρεωμένοι οι εργοδότες να καταβάλουν το δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Σε περίπτωση μη καταβολής, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν άμεσα νομικά, καθώς μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά.

Η διαδικασία οδηγεί στη διαβίβαση της υπόθεσης στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη, ενώ η υπόθεση κοινοποιείται στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ώστε να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δώρο Πάσχα: Τι να κάνετε αν δεν πληρωθήκατε

Οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία τους έχουν δικαίωμα να καταθέσουν απευθείας μήνυση και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα καταγγελίας, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555 ή ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας της Επιθεώρησης Εργασίας.

Το δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως αν απασχολούνται με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δώρο καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα, ενώ υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η καταβολή του σε είδος.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Δώρο Πάσχα εργαζόμενοι καταγγελία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

