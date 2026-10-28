Το θρίλερ διαρκείας στην Pizza Fan και το ορόσημο της 7ης Νοεμβρίου για τους 2.500 εργαζόμενους - iefimerida.gr

Σε καθεστώς αβεβαιότητας παραμένουν οι 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan, καθώς οι εξελίξεις μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης φοροδιαφυγής από την ΑΑΔΕ αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον της μεγαλύτερης αλυσίδας εστίασης στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr, στελέχη του Υπουργείου Εργασίας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς από την τύχη της επιχείρησης θα εξαρτηθεί και η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού, από την καταβολή των μισθών και των επιδομάτων έως τις ενδεχόμενες αποζημιώσεις.

Στο τραπέζι βρίσκονται τρία βασικά σενάρια, τα οποία διαμορφώνουν διαφορετικές προοπτικές για την επιχείρηση και τους εργαζομένους της.

Το πρώτο σενάριο προβλέπει την επαναλειτουργία της Pizza Fan με νέα διοίκηση, τηλεφωνικό κέντρο και λογισμικό. Το δεύτερο αφορά το οριστικό λουκέτο, με συνέπειες για τους 2.500 εργαζομένους και τα δικαιώματά τους. Το τρίτο προβλέπει την εξαγορά της αλυσίδας από νέο επενδυτή, με στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας της.

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