Θετικό το πρώτο τρίμηνο για τα ξενοδοχεία της Αθήνας -Οι αυξήσεις σε πληρότητα και τιμές - iefimerida.gr

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε συνολικά για τα ξενοδοχεία Αθήνας-Αττικής το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την ΕΞΑΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού η μέση πληρότητα αυξήθηκε κατά 2,4%, η μέση τιμή δωματίου (ADR) κατά 2% και το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) κατά 4,5%.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάλυση των στοιχείων αναδεικνύει ότι ο ρυθμός αύξησης που καταγράφηκε κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, επιβραδύνεται τον Μάρτιο. Σε επίπεδο πληρότητας, ADR και RevPAR, η εικόνα του Μαρτίου εμφανίζεται ασθενέστερη συγκριτικά με τους δύο πρώτους μήνες του έτους, ενώ σε συγκεκριμένες κατηγορίες ξενοδοχείων σημειώνονται μηδενικές ή και αρνητικές μεταβολές.

Ο πρόεδρος της ΕΞΑ, Ευγένιος Βασιλικός, δήλωσε: «Τα στοιχεία του α' τριμήνου αποτυπώνουν μια συνολική θετική εικόνα, ωστόσο ο ρυθμός αύξησης που καταγράφηκε στις αρχές του έτους δεν συνεχίζεται με την ίδια ένταση τον Μάρτιο. Παράλληλα, οι εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον ενδέχεται να αφήσουν αποτυπώσεις στη ζήτηση, στις μετακινήσεις και στο οικονομικό κλίμα, καθιστώντας αναγκαίο τον συνεχή επαναπροσδιορισμό των εκτιμήσεων.

Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι σε περιόδους κρίσεων, οι βραχυπρόθεσμες επιλογές στην αγορά -όπως η συγκράτηση των τιμών- αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποφάσεις που λαμβάνονται υπό πίεση μπορεί να επηρεάσουν την πορεία ενός προορισμού για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για τον λόγο αυτό, η προσεκτική στάθμιση των κινήσεων και η αποφυγή αντιδράσεων που ενδέχεται να υπονομεύσουν τη μεσομακροπρόθεσμη αξία του τουριστικού προϊόντος αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη συνολική ανθεκτικότητα της αγοράς».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα η ΕΞΑ, σύμφωνα με τον πρόεδρο, «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τα μέλη της και έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτες συναντήσεις, ώστε να υπάρχει κοινή και τεκμηριωμένη ανάγνωση της κατάστασης. Η Ένωση θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στα μέλη της, με ενημέρωση, ανάλυση και θεσμικές παρεμβάσεις όπου απαιτείται».

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις του στο πλαίσιο της εκδήλωσης «This is Athens Agora», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου, ο πρόεδρος της ΕΞΑ υπογράμμισε την ανάγκη διαμόρφωσης ενός συνολικού δεκαπενταετούς στρατηγικού πλάνου για τον τουρισμό της πόλης. «Όπως επισήμανα, η συζήτηση για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην Αθήνα δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της πόλης, την ανθεκτικότητα των υποδομών και την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος αναφέρθηκε στη μεσοπρόθεσμη ανάγκη ρύθμισης του συνολικού αριθμού των κλινών που μπορεί να υποστηρίξει η πόλη, ακολουθώντας διεθνείς πρακτικές που εφαρμόζονται προληπτικά, πριν η υπέρβαση συγκεκριμένων ορίων δημιουργήσει σοβαρά λειτουργικά και κοινωνικά προβλήματα. Όπως επισήμανε, αντίστοιχες συζητήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και σχετικές αποφάσεις έχουν ληφθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις.

«Σε μεγάλους αστικούς προορισμούς, όπως η Βαρκελώνη, η οποία δέχεται αριθμό επισκεπτών αντίστοιχο με εκείνον που υποδέχεται συνολικά η Ελλάδα, έχουν ήδη εφαρμοστεί μέτρα για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης. Τα μέτρα αυτά αφορούν τόσο την απαγόρευση νέων αδειών της βραχυχρόνιας μίσθωσης όσο και τον περιορισμό αδειοδοτήσεων νέων ξενοδοχειακών μονάδων, με στόχο την προστασία της λειτουργικότητας των πόλεων και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Για την περίπτωση της Αθήνας, στη συζήτηση αυτή θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά και επηρεάζουν συνολικά τη φέρουσα ικανότητα της πόλης. Η ουσία αυτής της συζήτησης δεν είναι η αποσπασματική αναφορά σε «παγώματα» ή απαγορεύσεις, αλλά η ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου στρατηγικού πλάνου, με σαφείς κανόνες, στόχους και χρονικό ορίζοντα», σημείωσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της Αθήνας, ο πρόεδρος επανέλαβε ότι: «Η θωράκιση του προορισμού δεν περιορίζεται στη διαχείριση των τρεχουσών συγκυριών, αλλά συνδέεται άμεσα με τις υποδομές που ενισχύουν τη θέση της πόλης για την επόμενη δεκαπενταετία. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε την αξιοποίηση του κλειστού του Ταεκβοντό για τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού συνεδριακού κέντρου διεθνών προδιαγραφών, ικανού να φιλοξενεί μεγάλα συνέδρια. Τέτοιες υποδομές συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση της εποχικότητας, ενισχύουν την οικονομία της πόλης και λειτουργούν ως σταθεροποιητικός παράγοντας σε περιόδους διεθνών διακυμάνσεων».

© ΑΠΕ-ΜΠΕ