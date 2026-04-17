Θεσσαλονίκη: Οι τιμές και οι νέες τάσεις που αναδιαμορφώνουν το real estate - iefimerida.gr

Η αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκης﻿ εισέρχεται σε μια νέα φάση ωριμότητας και δυναμικής ανάπτυξης, αφήνοντας οριστικά πίσω της τα χρόνια της απλής ανάκαμψης και μετασχηματιζόμενη σε έναν πλήρως δομημένο επενδυτικό προορισμό.

Σύμφωνα με το Market Report της Engel & Völkers Ελλάδος, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας δεν αποτελεί πλέον «ανερχόμενη αγορά», αλλά μια αγορά με σαφή χαρακτηριστικά σταθερότητας, επαγγελματισμού και σημαντικών προοπτικών υπεραξίας.



Από την ανάκαμψη στη δομημένη ανάπτυξη



Η ανοδική πορεία των τιμών τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνει τη μεταστροφή αυτή. Σε αρκετές περιοχές καταγράφονται 6 που ξεπερνούν το 10%, γεγονός που αποδίδεται τόσο στη συνεχιζόμενη ζήτηση όσο και στην περιορισμένη προσφορά ποιοτικών ακινήτων. Όπως επισημαίνει ο CEO της εταιρείας, Γιώργος Πετράς, τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς παραμένουν ισχυρά, ενώ η πόλη παγιώνεται ως επενδυτικός προορισμός με μακροπρόθεσμη αξία. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η άνοδος των τιμών δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα βαθύτερων αλλαγών στη δομή της αγοράς.



Υποδομές που αλλάζουν τον χάρτη των αξιών



Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση διαδραματίζουν οι μεγάλες υποδομές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η σταδιακή λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης επανακαθορίζει τον χάρτη των αξιών, ενισχύοντας περιοχές που μέχρι πρότινος θεωρούνταν δευτερεύουσες, όπως ο Βαρδάρης, και αναβαθμίζοντας συνολικά το ιστορικό κέντρο. Παράλληλα, μεγάλα projects όπως η ανάπλαση της ΔΕΘ και η δημιουργία του νέου Παιδιατρικού Νοσοκομείου στο Φίλυρο λειτουργούν ως καταλύτες για την ανάπτυξη τοπικών μικρο-αγορών, ενισχύοντας την ελκυστικότητα της πόλης τόσο για κατοικία όσο και για επενδύσεις.



Διεθνής ζήτηση και νέα επενδυτική δυναμική



Την ίδια στιγμή, η διεθνής ζήτηση αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται σε κόμβο τεχνολογίας, εκπαίδευσης και logistics, προσελκύοντας επενδυτές από το εξωτερικό που αναζητούν αγορές με προοπτική και σχετικά ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Η ενίσχυση αυτής της δυναμικής συνοδεύεται από τη σταδιακή επαγγελματοποίηση της αγοράς, με αυξημένη έμφαση σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, σύγχρονες ανακαινίσεις και ακίνητα που πληρούν υψηλά standards ποιότητας.



Οι νέες τάσεις στην αγορά κατοικίας



Οι αλλαγές αυτές αποτυπώνονται ξεκάθαρα και στις προτιμήσεις των αγοραστών. Η ζήτηση στρέφεται σε ακίνητα με υψηλή ενεργειακή απόδοση, σε κατοικίες με εύκολη πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς και σε περιοχές που προσφέρουν συνδυαστικά ποιότητα ζωής και επενδυτική προοπτική. Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά με έντονη διαφοροποίηση: από τα μικρά επενδυτικά διαμερίσματα στο κέντρο έως τις πιο ποιοτικές επιλογές στην ανατολική πλευρά της πόλης.



Κέντρο και Βαρδάρης: Επενδυτικές ευκαιρίες με υπεραξία



Στο ιστορικό κέντρο και την ευρύτερη περιοχή του Βαρδάρη, οι τιμές παρουσιάζουν έντονες διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη θέση. Κάτω από την Εγνατία, οι μέσες τιμές κινούνται κοντά στα 3.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ πάνω από αυτήν διαμορφώνονται περίπου στα 2.300 ευρώ. Ο Βαρδάρης παραμένει πιο προσιτός, με μέσο όρο γύρω στα 2.250 ευρώ ανά τετραγωνικό, γεγονός που εξηγεί και το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω της αναμενόμενης υπεραξίας από το μετρό.



Καλαμαριά: Η παραθαλάσσια αξία σε άνοδο



Στην Καλαμαριά, που αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο παραθαλάσσιο προάστιο της πόλης, η αγορά κινείται σε υψηλότερα επίπεδα. Η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ σε νεόδμητα ακίνητα με θέα στη θάλασσα οι τιμές φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 4.700 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση για ποιοτική κατοικία με χαρακτηριστικά lifestyle.



Θέρμη: Ταχεία ανάπτυξη και σύγχρονη κατοικία



Αντίστοιχα, η Θέρμη εξελίσσεται σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με μέσες τιμές γύρω στα 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο οικογενειών όσο και επενδυτών που αναζητούν σύγχρονες κατοικίες σε περιοχές με αναπτυξιακή προοπτική και καλύτερη ποιότητα ζωής.



Πανόραμα: Η αγορά υψηλών προδιαγραφών



Στο Πανόραμα, η αγορά διατηρεί τον χαρακτήρα της υψηλής ποιότητας και κύρους. Οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 3.300 και 3.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ για νεόδμητες κατοικίες ή πολυτελείς μονοκατοικίες με ανεμπόδιστη θέα φτάνουν ακόμη και τα 5.500 ή και 6.000 ευρώ, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο αξιών στην ευρύτερη περιοχή.



Μια αγορά που περνά σε νέα εποχή



Συνολικά, η εικόνα της αγοράς ακινήτων της Θεσσαλονίκης αποτυπώνει μια πόλη που αλλάζει ταχύτητα. Οι υποδομές, η διεθνής ζήτηση και η αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον, όπου η επένδυση δεν βασίζεται πλέον μόνο στο χαμηλό κόστος εισόδου, αλλά κυρίως στις προοπτικές υπεραξίας και στη σταθερότητα της αγοράς. Με αυτά τα δεδομένα, το real estate της πόλης φαίνεται να έχει ήδη περάσει σε μια νέα εποχή, στην οποία η ανάπτυξη δεν είναι απλώς προσδοκία, αλλά μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μπροστά στα μάτια της αγοράς.