Θεσσαλονίκη: 42χρονος έκανε αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες «κλώνους» -Συνελήφθη με 1.160 ευρώ - iefimerida.gr

Αναλήψεις μετρητών με τραπεζικές κάρτες «κλώνους» φέρεται πως επιχείρησε να κάνει 42χρονος από ΑΤΜ τράπεζας στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 42χρονος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο από αστυνομικούς για πλαστογραφία και απόπειρα κλοπής, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν πέντε τραπεζικές κάρτες με στοιχεία που είχαν αντιγραφεί από άλλες κάρτες, όπως επίσης το χρηματικό ποσό των 1.160 ευρώ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ