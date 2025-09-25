Θεοδωρικάκος: Τα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ είναι αποτέλεσμα ελέγχων -Ο νομός ισχύει για όλους - iefimerida.gr

Τη δημιουργία νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα στα Παραπολιτικά 90,1.

«Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στα σούπερ μάρκετ είναι αποτέλεσμα δύο ελέγχων. Ο ένας έλεγχος αφορούσε την περίοδο που υπήρχε το πλαφόν στο ποσοστό κέρδους το οποίο παραβιάστηκε από τη μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ σε 32 κωδικούς και επειδή είχε στο παρελθόν ξαναυπάρξει κάτι παρόμοιο ήταν καθ' υποτροπή και έτσι επιβλήθηκε πρόστιμο 850.000 ευρώ», ανέφερε αρχικά ο υπουργός.

Τι είπε για το πρόστιμο που επιβλήθηκε στο «Σκλαβενίτη»

Μιλώντας στη συνέχεια για το πρόστιμο που επιβλήθηκε στο «Σκλαβενίτη», είπε ότι τα αποτελέσματα του δεύτερου ελέγχουν προέκυψαν μετά από εντολή για έλεγχο που εκδόθηκε από τον ίδιο. «Έδωσα εντολή στις 20 Αυγούστου να γίνει έλεγχος στα σούπερ μάρκετ για το αν τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας που αντιμετωπίζει τις παραπλανητικές εκπτώσεις». «Διαπιστώθηκε από τη ΔΙΜΕΑ πως στη συγκεκριμένη αλυσίδα υπήρχαν παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας σε 36 κωδικούς», ανέφερε συγκεκριμένα.

Τόνισε ότι αν η εταιρεία θεωρεί ότι έχει μπορεί να πάει στο δικαστήριο για να βρει το δίκαιο της σημειώνοντας παράλληλα ότι «η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) κάνει σωστά τη δουλειά της» και ότι «ο νομός ισχύει για όλους».

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή η οποία όπως είπε θα ολοκληρωθεί στο σύνολό της, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026».

«Τα πρόστιμα έπεσαν γιατί υπήρξε παραβίαση θα κάναμε πολύ βαρύ αδίκημα αν δεν βάζαμε αυτό το πρόστιμο» ξεκαθάρισε.

Θεοδωρικάκος: Στην υπόθεση συγκράτησης του κόστους των τιμών οφείλουν να συμβάλουν όλοι

«Στην υπόθεση συγκράτησης του κόστους των τιμών οφείλουν να συμβάλουν όλοι και η βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ και όλοι. Και στο παρελθόν έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες που είχαν μια συγκεκριμένη απόδοση. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να παγιοποιηθεί γιατί ασφαλώς υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του και ζει μια ικανοποιητική ζωή, αλλά υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας που για διαφόρους λόγους είναι πολύ πιο πίσω και δοκιμάζεται και πρέπει όλοι να δούμε πώς θα βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους με κάθε δυνατό τρόπο».

Απαντώντας στη συνέχεια για τον ΦΠΑ είπε: «Αν δεν υπήρχε η είσπραξη του ΦΠΑ, δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν μέτρα που να μειώσουν την άμεση φορολογία και να αυξήσουν το εισόδημα. Το βασικότερο πρόβλημα μιας οικογένειας είναι το κόστος της στέγης».

Μιλώντας τέλος για το θεσμό της λαϊκής αγοράς ο κ Θεοδωρικάκος σημείωσε πως είναι υπέρ της αναβάθμισης του εν λόγω θεσμού «Είμαι υπέρ των νέων ιδεών, περιμένω προτάσεις όπως είναι οι απογευματινές λαϊκές αγορές. Να γίνουν λαϊκές μόνο για παραγωγούς».