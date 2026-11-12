Στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων 1,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι -Πόσοι είναι οι εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα

Αν και ετεροχρονισμένα, τα αναλυτικά στοιχεία των περσινών φορολογικών δηλώσεων, που αποτυπώνουν τα εισοδήματα του 2024, δίνουν «τροφή» για χρήσιμα συμπεράσματα.

Κατ' αρχάς, τα τεκμήρια, αν και «ψαλιδισμένα», συνεχίζουν να «τσιμπάνε» κόσμο και κοσμάκη. Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων από περίπου 6,9 εκατομμύρια φορολογούμενους, ο 1 στους 6 πιάστηκε στην «τσιμπίδα», κοινώς το τεκμαρτό του εισόδημα ήταν μεγαλύτερο από το δηλωμένο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 1.209.091 (από 1.288.038 το 2024), οι οποίοι έπεσαν στην παγίδα των τεκμηρίων και το φορολογητέο εισόδημα τους προσαυξήθηκε κατά 3,882 δισ. ευρώ.

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Από αυτούς οι 433.697 είναι μισθωτοί, 350.004 συνταξιούχοι, 296.284 εισοδηματίες, 69.814 επαγγελματίες και 59.292 αγρότες. Τη μεγαλύτερη προσαύξηση εισοδήματος λόγω τεκμηρίων είχαν οι εισοδηματίες, με 1,415 δισ. ευρώ. Ακολουθούν οι μισθωτοί με 1,045 δισ. ευρώ, οι συνταξιούχοι με 962,08 εκατ. ευρώ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με 243,38 εκατ. ευρώ και οι αγρότες με 215,94 εκατ. Ευρώ.

Το ποιοτικό στοιχείο, που δεν μπορούν να αποτυπώσουν τα παραπάνω δεδομένα, είναι αν αυτά τα τεκμήρια υποδηλώνουν αυξημένες δαπάνες που δεν «κουμπώνουν» με τα εισοδήματα ή αν κάποιοι πιάστηκαν στην «τσιμπίδα» λόγω περιουσιακών στοιχείων που είχαν αποκτήσει (ακίνητο, αυτοκίνητο) σε εποχές που διέθεταν υψηλότερα εισοδήματα. Πολλοί είναι, για παράδειγμα, αυτοί που κληρονόμησαν κάποια ακίνητα, τα οποία τους «φουσκώνουν» το τεκμήριο διαβίωσης, χωρίς να διαθέτουν το ανάλογο εισόδημα για να τα καλύψουν.

Η… αφρόκρεμα

Το επόμενο ενδιαφέρον αντικείμενο αναζήτησης στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, είναι πόσοι… τολμούν να δηλώσουν υψηλά εισοδήματα και για την ακρίβεια, πόσοι εμφανίζονται ως εκατομμυριούχοι.

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Από την πρώτη ματιά γίνεται εμφανές ότι η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει χαμηλά εισοδήματα. Ειδικότερα, επί συνόλου 6.896.253 φορολογούμενων, σχεδόν 3,5 εκατομμύρια δεν δηλώνουν πάνω από 12.000 ευρώ, ενώ η επόμενη μεγάλη ομάδα (1.240.338) κινούνται μεταξύ 16.000 και 26.000 ευρώ. Κοιτώντας στα πιο υψηλά κλιμάκια, πάνω από 100.000 ευρώ δηλώνουν 57.183 φορολογούμενοι, ενώ η… αφρόκρεμα, δηλαδή εκείνοι που δηλώνουν εισοδήματα άνω των 900.000 ευρώ, ανέρχονται σε 1.233 έναντι 849 το 2024.

Πόσα δηλώσαμε και πόσα πληρώσαμε

Το συνολικό εισόδημα που δηλώθηκε πέρσι έφτασε στα 115,93 δισ. ευρώ, ενώ το φορολογητέο εισόδημα διαμορφώθηκε στα 119,89 δισ. ευρώ. Σε σχέση με το 2024, το δηλωθέν εισόδημα αυξήθηκε κατά περίπου 9,86 δισ. ευρώ ή 9,3%. Ανά πηγή προέλευσης, δεν υπάρχουν εκπλήξεις, καθώς τα συνήθη φορολογικά υποζύγια παραμένουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.

Ειδικότερα, το εισόδημα από ακίνητη περιουσία διαμορφώθηκε στα 9,28 δισ. ευρώ, από επιχειρηματική δραστηριότητα στα 10,99 δισ. ευρώ, από αγροτική δραστηριότητα στα 1,92 δισ. ευρώ και από μισθωτή εργασία στα 82,93 δισ. ευρώ. Τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου ανήλθαν σε 10,8 δισ. ευρώ.

Ο συνολικός φόρος έφθασε τα 13,87 δισ. ευρώ, έναντι 12,27 δισ. ευρώ το 2024, αυξημένος κατά 1,6 δισ. ευρώ ή κατά 13%. Το μέσο δηλωθέν εισόδημα ανά φορολογική δήλωση διαμορφώθηκε σε 16.810 ευρώ και ο μέσος φόρος σε 2.011 ευρώ.