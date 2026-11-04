Τατόι: Γιατί καθυστερεί ο διαγωνισμός για την αξιοποίησή του - iefimerida.gr

Σε στάδιο προετοιμασίας εξακολουθεί να βρίσκεται η επόμενη φάση του διαγωνισμού για την αξιοποίηση 24 ιστορικών κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου.

Αν και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προεπιλογής των πέντε επενδυτικών σχημάτων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, παραμένουν σε εκκρεμότητα η έκδοση των τευχών δημοπράτησης και ο καθορισμός της προθεσμίας για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Κατά πληροφορίες, οι αρμόδιοι επεξεργάζονται ακόμη το θεσμικό και συμβατικό πλαίσιο της παραχώρησης, γεγονός που έχει μεταθέσει τα επόμενα βήματα πέρα από τον αρχικό προγραμματισμό.

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Βασικό ζήτημα αποτελεί ο καθορισμός των δραστηριοτήτων που θα μπορούν να φιλοξενηθούν στα ακίνητα, καθώς και των προδιαγραφών που θα διέπουν την αποκατάστασή τους. Παράλληλα, πρέπει να αποσαφηνιστούν οι υποχρεώσεις που θα αναλάβει ο ιδιώτης επενδυτής. Οι αποφάσεις αυτές είναι καθοριστικές για την αποτίμηση του επενδυτικού κόστους και τις προοπτικές απόδοσης του εγχειρήματος, καθώς ο ιστορικός και προστατευόμενος χαρακτήρας του κτήματος επιβάλλει συγκεκριμένους περιορισμούς στις επιτρεπόμενες παρεμβάσεις.

Την προετοιμασία και τη διενέργεια του διαγωνισμού έχει αναλάβει για λογαριασμό του υπουργείου Πολιτισμού η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, με επικεφαλής τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Παναγιώτη Σταμπουλίδη. Μόλις ολοκληρωθεί η κατάρτιση των απαραίτητων εγγράφων, οι πέντε υποψήφιοι θα κληθούν να εξετάσουν το σχέδιο της σύμβασης και τους όρους αξιοποίησης, προτού προχωρήσει η διαδικασία στο στάδιο των οικονομικών προσφορών.

Η εμπλοκή στο επενδυτικό σκέλος, πάντως, δεν μεταβάλλει τον ανεξάρτητο σχεδιασμό του υπουργείου Πολιτισμού για την επαναλειτουργία του ιστορικού πυρήνα του Τατοΐου τον Δεκέμβριο. Την ίδια ώρα προωθείται ξεχωριστή σύμβαση, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, χωρίς σύνδεση με τον διαγωνισμό παραχώρησης των 24 κτιρίων.

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