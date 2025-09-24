Τα σχέδια διανομής κερδών των τραπεζών στους μετέχους τους - iefimerida.gr

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε σχέδιο διανομής κερδών προς τους μετόχους που συνολικά θα ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ μέχρι το 2028, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 50% των καθαρών κερδών.

Για τη χρήση του 2025, η διανομή εκτιμάται γύρω στα 500 εκατ. ευρώ, με απόδοση περίπου 6%. Παράλληλα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ενδιάμεση διανομή ύψους 100 εκατ. ευρώ μέσω επαναγοράς μετοχών, η οποία θα υλοποιηθεί στο 4ο τρίμηνο του 2025, όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου.

Τον χορό των προμερισμάτων που προσεγγίζουν τα 600 εκατ. ευρώ ανοίγει η Eurobank καταβάλλοντας 170 εκατ. ευρώ στις 12 Νοεμβρίου (4,7 σεντς ανά μετοχή) με τον διευθύνοντα σύμβουλος Φωκίων Καραβία να έχει προαναγγείλει ότι η συνολική διανομή θα είναι τουλάχιστον 50% των κερδών της χρήσης του 2025 με την εκτιμώμενη κερδοφορία στα 1,4 δις ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα προτίθεται να ανταμείψει τους μετόχους τους με το 60% των καθαρών κερδών του 2025 και στις 14 Νοεμβρίου καταβάλει προμέρισμα 183 εκατ. ευρώ (περί τα 0,20 ευρώ ανά μετοχή). Το ενδιάμεσο μέρισμα σε μετρητά αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού ποσού διανομής του 2025, με τον στόχο κερδοφορίας να είναι στα 1,3 δις ευρώ.

Για την Αlpha Bank ο στόχος κερδοφορίας είναι 900 εκατ. ευρώ και το προμερίσματα θα είναι ύψους 111 εκατ. ευρώ ενώ το ποσοστό διανομής μερίσματος για το 2025 είναι 50%-55% των κερδών της. Η αποκοπή δικαιώματος προμερίσματος θα γίνει την 1η Δεκεμβρίου και στις 5 Δεκεμβρίου η καταβολή του.

Σε ότι αφορά την Πειραιώς, ο Χρήστος Μεγάλου σημείωσε ότι έως τώρα το 2025 έχει αποτελέσει μια εξαιρετική χρονιά για τράπεζα και είναι σταθερή πορεία επίτευξη των στρατηγικών της επιδιώξεων και τους αναβαθμισμένους χρηματοοικονομικούς της στόχους για την περίοδο 2025 – 2028, τόνισε ο Χρήστος Μεγάλου

«Στρατηγική μας είναι να είμαστε ο πρωταγωνιστικός όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με συνεπή, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής μας είναι η κερδοφόρα ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, οι διατηρήσιμες αποδόσεις σε επίπεδο 15% και η διανομή πλέον των 2 δισ. ευρώ στους μετόχους μας σωρευτικά ως το 2028. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις εσωτερικές λειτουργίες μας, στους ανθρώπους μας, την τεχνολογία και την κοινωνία» ανέφερε ο CEO της Πειραιώς είπε ο κ. Μεγάλου.

Αναφέρθηκε εξάλλου και στη συμφωνία με το CVC για την εξαγορά του 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της τράπεζας, ενισχύοντας τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, ενώ θα συμπληρώσει το εύρος των προϊόντων μας, καλύπτοντας όλο το φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών πελατειακών λύσεων.

Τα βασικά στοιχεία των στόχων της τράπεζας περιλαμβάνουν:

• Πελατοκεντρική προσέγγιση με δανειακή επέκταση ~8% ετησίως και αύξηση €1 δισ. στο χαρτοφυλάκιο δανείων λιανικής κατά την 4ετή περίοδο ως το 2028, αύξηση των κεφαλαίων υπό διαχείριση κατά ~8% ετησίως, καθώς και διάθεση νέων προϊόντων

• Έμφαση στους μετόχους με διατηρήσιμη κερδοφορία ύψους €1,1 δισ. ετησίως έως το 2027 και περίπου €1,3 δισ. το 2028 καθώς και κορυφαία στην αγορά λειτουργική αποτελεσματικότητα και πειθαρχία κόστους με σταθερό δείκτη κόστους προς έσοδα στο 35% περίπου κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου

• Προσοχή στους ανθρώπους με επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος και αποδοχές βάσει απόδοσης

• Επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας της νέας ψηφιακής τράπεζας Snappi - μιας πλατφόρμας καινοτομίας, με φιλόδοξους στόχους στην Eλλάδα και στο εξωτερικό

• Εστίαση στην τεχνολογία, την κυβερνοασφάλεια και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με σημαντικές επενδύσεις σε κεφαλαιουχικές δαπάνες.