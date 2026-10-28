Τα μυστικά των 120 δόσεων: Οι προϋποθέσεις ένταξης, η χαμηλή μηνιαία δόση και το κόστος για τους οφειλέτες - iefimerida.gr

Δέκα χρόνια για την εξόφληση παλαιών χρεών προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αποκτούν οι οφειλέτες μέσω του νέου σχήματος των 120 δόσεων, το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα μέσα Νοεμβρίου.

Η παρέμβαση επιχειρεί να διευκολύνει την εξυπηρέτηση συσσωρευμένων χρεών άνω των 95 δισ. ευρώ, δίνοντας σε περισσότερους από 1 εκατ. φορολογουμένους και ασφαλισμένους τη δυνατότητα να περιορίσουν τις μηνιαίες καταβολές τους έως και 40%. Το τίμημα της μεγαλύτερης ευελιξίας είναι η αύξηση του συνολικού κόστους εξόφλησης, καθώς η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής συνεπάγεται πρόσθετους τόκους.

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Πιο αναλυτικά όπως προβλέπεται στη σχετική διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή προς ψήφιση, στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς των 72 δόσεων, το οποίο αφορούσε χρέη που είχαν λήξει έως το τέλος του 2023.

Καθοριστική είναι και η ημερομηνία της 30ής Σεπτεμβρίου 2026. Για να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση, οι συγκεκριμένες οφειλές δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε ενεργό καθεστώς διακανονισμού κατά την ημερομηνία αυτή. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η ένταξη θα ολοκληρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες πληρωμές θα πρέπει να πραγματοποιούνται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης

Ειδικότερα πρόσβαση στη ρύθμιση προϋποθέτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τακτοποιήσει τις υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να διαθέτουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Εάν υπάρχουν χρέη που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις, θα πρέπει να έχουν υπαχθεί σε νόμιμο καθεστώς τακτοποίησης, όπως ρύθμιση, αναστολή πληρωμής ή προστασία που απορρέει από δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή.

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Για τις οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά, απαιτείται είτε η εξόφλησή τους είτε η ένταξή τους στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Παράλληλα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, έως και το φορολογικό έτος 2024, ενώ αποκλείονται όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Πόσο μειώνεται η δόση και ποιο είναι

Η δυνατότητα αποπληρωμής σε 120 μηνιαίες δόσεις, αντί των 72 που προβλέπει το προηγούμενο σχήμα, αποτελεί τη σημαντικότερη αλλαγή για τους οφειλέτες. Η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής μειώνει το ποσό που καλούνται να καταβάλλουν κάθε μήνα, διευκολύνοντας κυρίως όσους αντιμετωπίζουν περιορισμένη ρευστότητα. Το ελάχιστο ποσό της δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84%, στα ίδια επίπεδα με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Ενδεικτικά, για χρέος 5.000 ευρώ, η μηνιαία καταβολή υποχωρεί από περίπου 82,50 ευρώ στις 72 δόσεις σε 55 ευρώ στις 120. Για οφειλή 10.000 ευρώ, η δόση μειώνεται από περίπου 165 ευρώ σε 110 ευρώ, ενώ για χρέος 25.000 ευρώ περιορίζεται από περίπου 412 ευρώ σε 276 ευρώ.



Η μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, ωστόσο, συνοδεύεται από υψηλότερο συνολικό κόστος, καθώς η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής συνεπάγεται περισσότερους τόκους. Για παράδειγμα, σε οφειλή 10.000 ευρώ, το συνολικό ποσό καταβολής ανέρχεται περίπου σε 11.878 ευρώ με τις 72 δόσεις και σε 13.226 ευρώ με τις 120 δόσεις. Η διαφορά φθάνει, επομένως, τα 1.348 ευρώ.

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Αντίστοιχα, για χρέος 20.000 ευρώ, η συνολική καταβολή διαμορφώνεται περίπου σε 23.756 ευρώ στις 72 δόσεις και σε 26.452 ευρώ στις 120. Στην πρώτη περίπτωση, η επιβάρυνση από τους τόκους ανέρχεται σε περίπου 3.756 ευρώ, ενώ στη δεύτερη αυξάνεται σε περίπου 6.452 ευρώ. Η επιλογή των περισσότερων δόσεων προσφέρει, συνεπώς, μεγαλύτερη ευχέρεια στον μηνιαίο προϋπολογισμό, αλλά απαιτεί από τον οφειλέτη να σταθμίσει το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η επιμήκυνση.

Δυνατότητα μετάβασης από τις 72 στις 120 δόσεις

Η νέα ρύθμιση δεν αφορά μόνο όσους επιδιώκουν να διευθετήσουν για πρώτη φορά τις οφειλές τους. Δίνει τη δυνατότητα και σε όσους έχουν ήδη ενταχθεί στο προηγούμενο σχήμα των 72 δόσεων να μεταφέρουν το ανεξόφλητο υπόλοιπο σε 120 μηνιαίες καταβολές, κατόπιν αίτησης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιμηκύνουν τον χρόνο εξόφλησης και να περιορίσουν το ποσό που καταβάλλουν κάθε μήνα. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά περίπου 35.000 οφειλέτες που βρίσκονται ήδη στο προηγούμενο καθεστώς.

Η υπαγωγή, πάντως, δεν συνεπάγεται απαλλαγή από την υποχρέωση εμπρόθεσμης εξόφλησης των τρεχουσών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Η ρύθμιση μπορεί να χαθεί εάν δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή εάν οι δύο τελευταίες δόσεις παραμείνουν ανεξόφλητες για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

Απώλεια του διακανονισμού προβλέπεται επίσης εάν οι οφειλές που έμειναν εκτός δεν εξοφληθούν ή δεν τακτοποιηθούν μέσα σε έναν μήνα από την ένταξη. Αντίστοιχα, εάν δημιουργηθούν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη, αυτά θα πρέπει να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής τους. Σε διαφορετική περίπτωση, ο οφειλέτης κινδυνεύει να χάσει τη ρύθμιση, με το υπόλοιπο της οφειλής να καθίσταται άμεσα απαιτητό.

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Αναστολή μέτρων είσπραξης

Η ένταξη στο νέο καθεστώς παρέχει στους οφειλέτες και συγκεκριμένα οφέλη ως προς τη φορολογική τους αντιμετώπιση. Μεταξύ άλλων, δημιουργεί τη δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, ενώ αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις και τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.



Επιπλέον, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται προστασία μελλοντικών απαιτήσεων από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, εφόσον αυτές συνδέονται αποκλειστικά με οφειλές που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση. Η διατήρηση, ωστόσο, των ευεργετημάτων εξαρτάται από την πιστή τήρηση των όρων αποπληρωμής και την έγκαιρη τακτοποίηση των νέων υποχρεώσεων.