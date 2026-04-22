Αναλυτικά τα 8 μέτρα στήριξης: Ενισχύσεις, ενοίκια, ρυθμίσεις οφειλών -Ποιοι είναι δικαιούχοι και τι θα πάρουν - iefimerida.gr

Η νέα δέσμη μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και εξειδίκευσαν οι αρμόδιοι υπουργοί σήμερα το μεσημέρι, στηρίζεται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες:

Την στήριξη του εισοδήματος, την ελάφρυνση του κόστους ζωής και την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους».

Οι Κυριάκος Πιερρακάκης, Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας έδωσαν λεπτομέρειες για τα μέτρα τα οποία αφορούν αγρότες, συνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά και οφειλέτες, μέτρα ύψους 500 εκατ. τα οποία ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός.



Οι τρεις άξονες στα μέτρα στήριξης για τους οφειλέτες

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε και μέτρα-ανάσα για τους οφειλέτες με συσσωρευμένες υποχρεώσεις, χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία και η «κουλτούρα πληρωμών».

Τα μέτρα έχουν τρεις βασικούς άξονες:

- Πρώτον, δίνεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης θα εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της βασικής οφειλής και θα ρυθμίσει το υπόλοιπο. Η δυνατότητα αυτή ωφελεί 1,5 εκατομμύρια εν δυνάμει δικαιούχους. Ωστόσο θα παρέχεται μία φορά (άπαξ) και λειτουργεί ως «δεύτερη ευκαιρία» για όσους έχουν μπλοκαρισμένους λογαριασμούς.

- Δεύτερον, διευρύνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός, με το όριο ένταξης να μειώνεται από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ, ανοίγοντας τη διαδικασία σε περίπου 300.000 επιπλέον οφειλέτες. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι, ανάλογα με την οικονομική εικόνα του οφειλέτη, μπορεί να προβλέπει ακόμη και «κούρεμα» της οφειλής, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται περίπου στο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

- Τρίτον, ενεργοποιείται ρύθμιση για παλαιές οφειλές σε έως 72 δόσεις, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιούνιο. Αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν έως τις 31/10/2023 και δεν βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, δηλαδή τη μεγάλη μάζα των οφειλών, καθώς πάνω από το 90% των ληξιπρόθεσμων χρεών έχει δημιουργηθεί έως εκείνη την περίοδο. Η ρύθμιση δεν προβλέπει «κούρεμα» και λειτουργεί με χαρακτηριστικά αντίστοιχα των πάγιων ρυθμίσεων, με επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ, δίνοντας περισσότερο χρόνο αποπληρωμής.

Μόνο για παλιά χρέη η ρύθμιση 72 δόσεων

Το οικονομικό επιτελείο ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να επεκτείνει οριζόντια την πάγια ρύθμιση σε περισσότερες δόσεις, καθώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε σημαντικό δημοσιονομικό κόστος - που εκτιμάται άνω των 2,5 δισ. ευρώ ετησίως - και θα έθετε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Γι' αυτό και διατηρείται ο βασικός κανόνας: οι τρέχουσες οφειλές εξυπηρετούνται μέσω της πάγιας ρύθμισης (έως 24 ή 48 δόσεις), ενώ για τα παλαιά χρέη της κρίσης δίνεται η ειδική διευκόλυνση των 72 δόσεων.

Στην πράξη, οι τρεις επιλογές λειτουργούν εναλλακτικά και ο κάθε οφειλέτης καλείται να επιλέξει τι τον συμφέρει περισσότερο: μια απλή ρύθμιση δόσεων για τα παλαιά χρέη, τη συνέχιση της πάγιας για τα νέα ή τον εξωδικαστικό που μπορεί να προσφέρει καλύτερους όρους και μείωση της οφειλής. Με αυτό το μοντέλο επιχειρείται να κλείσει ο κύκλος των χρεών της κρίσης, χωρίς να ανοίξει ένας νέος.

Τα κέρδη για τις οικογένειες με παιδιά

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις κάθε οικογένεια θα παίρνει έκτακτη ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.

Από 150 ευρώ για κάθε παιδί-παραδείγματα

Σχεδόν τα μισά από τα χρήματα που θα δοθούν στα μέτρα στήριξης, θα πάνε στις οικογένειες με παιδιά.

Συγκεκριμένα, σχεδόν το 80% των οικογενειών με παιδιά θα δουν έκτακτη ενίσχυση τουλάχιστον 150 ευρώ και μέγιστο πάνω από τα 900 ευρώ μέχρι το τέλος Ιουνίου, ανάλογα και το εισόδημά τους.

Παραδείγματα:

1. Έγγαμη οικογένεια με ένα τέκνο θα δει στον λογαριασμό της οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με την προϋπόθεση το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 40.000 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 150 ευρώ, απλά τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται κατά 1.000 (39.000).

2. Έγγαμη οικογένεια με δύο τέκνα θα δει στον λογαριασμό της οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ (150χ2) με την προϋπόθεση το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 45.000 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 300 ευρώ, απλά τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται κατά 1.000 (44.000).

3. Έγγαμη οικογένεια με τρία τέκνα θα δει στον λογαριασμό της οικονομική ενίσχυση 450 ευρώ (150χ3) με την προϋπόθεση το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 50.000 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 450 ευρώ, απλά τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται κατά 1.000 (49.000).

4. Έγγαμη οικογένεια με επτά τέκνα θα δει στον λογαριασμό της οικονομική ενίσχυση 1.050 (150χ7) ευρώ με την προϋπόθεση το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 65.000 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 1.050 ευρώ, απλά τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται κατά 1.000 (64.000).



Τα κέρδη για τους αγρότες

Στον αγροτικό τομέα η επέκταση της επιδότησης για τα λιπάσματα ως τον Αύγουστο, σε ποσοστό 15% της αξίας των τιμολογίων, δίνει μία επιπλέον ανάσα στον κλάδο. Πρόκειται για μέτρο που αφορά 250.000 αγρότες, με συνολικό κόστος 41 εκατ. ευρώ.



Στήριξη για το κόστος ενέργειας

Επίσης επεκτείνεται για τον Μάιο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (diesel), με συνολικό ύψος ενίσχυσης 20 λεπτά ανά λίτρο (16 λεπτά συν ΦΠΑ), και δημοσιονομικό κόστος 55 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη για τους συνταξιούχους

Παράλληλα και οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στο εισόδημά τους. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν τον Νοέμβριο μία αύξηση της τάξεως των 50 ευρώ καθώς το επίδομα των 250 ευρώ θα γίνει 300 ευρώ. Η αύξηση ισχύει και για ανασφάλιστους υπερήλικες και ΑμεΑ, σε μόνιμη ετήσια βάση. Επίσης, διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλαδή το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Παράλληλα, διευρύνονται σημαντικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους (από 14.000)

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους (από 26.000)

Περιουσία έως 300.000 ευρώ για άγαμους και 400.000 ευρώ για έγγαμους

Με τις αλλαγές αυτές προστίθενται περίπου 420.000 νέοι δικαιούχοι.



Ενοικια και ενοικιαστές



Στα 8 μέτρα συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εδώ προστίθενται πέντε χιλιάδες ευρώ και από 20.000 ανεβαίνει στα 25.000 ευρώ και από 28.000 στα 35.000 ευρώ.



Για τις μονογονεϊκές από 31.000 στα 39.000 ευρώ, αλλά και 5 συν 5.000 ευρώ ανά τέκνο.



Αυτό συνεπάγεται ότι στους δικαιούχους προστίθενται 70.000 ενοικιαστές αγγίζοντας πλέον τους 1 εκατ.



Το κόστος του μέτρου φτάνει τα 25 εκατ. ευρώ.