Τα 10 έργα που αλλάζουν την Αττική Οδό

Η συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Αττικής Οδού, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, περιγράφει δέκα παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση και την ασφάλεια του αυτοκινητοδρόμου.

Η πιο άμεση αφορά τον κόμβο Μεταμόρφωσης, όπου σχεδιάζονται δύο ανεξάρτητες έξοδοι προς την Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιανουάριο του 2027. Προβλέπεται επίσης τέταρτη λωρίδα ανά κατεύθυνση σε μήκος 6,3 χιλιομέτρων, από τη λεωφόρο Πεντέλης έως τη Μεταμόρφωση, καθώς και τρίτη λωρίδα στην Παλλήνη.

Στην Περιφερειακή Υμηττού θα προστεθεί λωρίδα εισόδου, ενώ στον κόμβο Λεονταρίου θα δημιουργηθούν δύο νέες αναστροφές. Στη σήραγγα Βριλησσίων σχεδιάζεται έξοδος κινδύνου και προβλέπεται αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη συστήματα απορροής και ελέγχου ρύπανσης, φωτισμό LED και αναβαθμίσεις εγκαταστάσεων αποχιονισμού.

Η ανάγκη είναι έντονη: το 2025 οι ημερήσιες διελεύσεις ξεπέρασαν τις 286.000, με μεγαλύτερη πίεση στο βόρειο τμήμα. Η κίνηση αυξάνεται διαρκώς, πιέζοντας το δίκτυο. Οι μεγάλες διαπλατύνσεις παραμένουν σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και δεν έχουν δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

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