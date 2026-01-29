Σύσκεψη κορυφής στον Λευκό Οίκο για τον Κάθετο Διάδρομο -Με τη συμμετοχή Εξάρχου και Παπασταύρου - iefimerida.gr

Στις 24 Φεβρουαρίου, στην Ουάσιγκτον, θα πραγματοποιηθεί μια πολύ σημαντική συνάντηση για το θέματα του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για την επόμενη φάση, ενώ περιμένουν από τις Βρυξέλλες να πουν «ναι» για τη χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του hellasjournal.com, στόχος είναι να κλείσει η συμφωνία, διάρκειας 25 ετών τουλάχιστον, ενώ, όπως επισημαίνεται, στις ΗΠΑ θα γίνει συζήτηση και για το θέμα των υποδομών, της νέας Πλωτής Μονάδας Επαναεριοποίησης και Αποθήκευσης (FSRU), αλλά και για βελτίωση του υφιστάμενου αγωγού, ίσως δε και κατασκευή νέου.

Εξάρχου και Παπασταύρου στον Λευκό Οίκο

Στο Λευκό οίκο αναμένονται ο Αλέξανδρος Εξάρχου (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και διευθύνων σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade) και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, καθώς θα συνέλθει και η Επιτροπή Ενεργειακής Κυριαρχίας (Energy Dominance Committee), με τη συμμετοχή του Αμερικανικού Ιδρύματος Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης (DFC).

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι βέβαιο ότι θα ασκηθεί μεγάλη πίεση στις Βρυξέλλες για να επιδοτήσουν στη πραγματικότητα τη διέλευση του αερίου προς τον βορρά, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει γίνει με την Ε.Ε. για τους δασμούς (750 δισ. για το αμερικανικό LNG).