Συνταξιούχοι: Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση των 400 ευρώ τον Νοέμβριο - iefimerida.gr

Στα 400 ευρώ ανέρχεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση που χορηγείται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με διευρυμένο κύκλο δικαιούχων.

Η ενίσχυση αφορά όσους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, χωρίς να εφαρμόζονται εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια.

Για τους συνταξιούχους γήρατος, η συμπλήρωση του 65ου έτους έως 31/12/2025 αποτελεί βασικό κριτήριο για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

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Όσοι είναι κάτω των 65 ετών αποκλείονται, ακόμη και αν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έπειτα από πολλά χρόνια ασφάλισης.

Εξαίρεση προβλέπεται για τους συνταξιούχους λόγω χηρείας, οι οποίοι μπορούν να λάβουν τα 400 ευρώ από την ηλικία των 60 ετών, εφόσον δεν εισπράττουν ταυτόχρονα δική τους σύνταξη γήρατος.

Για ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους προνοιακών παροχών αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ και όσους λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επιδόματα αναπηρίας δεν ισχύει το ίδιο ηλικιακό όριο.

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Πώς θα καταβληθούν τα 400 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση αφορά περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους και θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης.

Όσοι θέλουν να ελέγξουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να ενημερωθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.