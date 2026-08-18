Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Πότε πληρώνονται - iefimerida.gr

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή των συντάξεων Σεπτεμβρίου 2026. Οι πρώτες πληρωμές συντάξεων ξεκινούν την Τετάρτη 26 Αυγούστου

Συγκεκριμένα οι συνταξιούχοι θα πληρωθούν σε δύο βασικές ημερομηνίες, ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο από το οποίο προέρχεται η σύνταξή τους, 26 και 28 Αυγούστου.

Πληρωμή συντάξεων Σεπτεμβρίου 2026

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν:

﻿ Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016.

Οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα.

-Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα καταβληθούν

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.